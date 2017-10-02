Buna göre Malatya Stadyumu’nda Pazar günü saat 14.00’de oynanacak Konyaspor maçını Manisa Bölgesi hakemi Koray Gençerler yönetecek. Gençerler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey yapacak. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de ilk kez bir müsabakasında düdük çalacak Koray Gençerler, sarı-kırmızılı takımın daha önceki yıllarda 4 maçında görev aldı. Gençerler’in yönettiği 4 maçın 3’ünü kazanan Yeni Malatyaspor 1 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Süper Lig’de haftanın programı şöyle;

ÖMER ALİ DELİBAŞ