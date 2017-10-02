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2017 - 2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 7. Haftasındaki maçlarda görev alacak hakem kadroları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

29 Eylül 2017 Cuma 11:50
Bu hakemle kaybımız yok!

 Buna göre Malatya Stadyumu’nda Pazar günü saat 14.00’de oynanacak Konyaspor maçını Manisa Bölgesi hakemi Koray Gençerler yönetecek. Gençerler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey yapacak. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de ilk kez bir müsabakasında düdük çalacak Koray Gençerler, sarı-kırmızılı takımın daha önceki yıllarda 4 maçında görev aldı. Gençerler’in yönettiği 4 maçın 3’ünü kazanan Yeni Malatyaspor 1 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Süper Lig’de haftanın programı şöyle;

 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahKoray Gençerler

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