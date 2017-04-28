28 Nisan 2017 Cuma

Bu hakemle ilk kez!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Yeni Malatyaspor – Göztepe maçına İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Mete Kalkavan’ı atadı. Son olarak 2 gün önce oynanan ve 2 – 2 sonuçlanan İstanbul Başakşehir – Fenerbahçe Türkiye Kupası maçını yöneten Kalkavan, kariyerinde ilk kez bir Yeni Malatyaspor maçı yönetecek.

28 Nisan 2017 Cuma 11:19
Bu hakemle ilk kez!

  Yeni Malatyaspor – Göztepe maçında düdük çalacak hakem Mete Kalkavan olacak. Merkez Hakem Kurulu Ligin 30. Haftasında görev yapacak isimleri belirlerken, Malatya’daki kritik maça Süper Lig’in tecrübeli hakemi Mete Kalkavan’ı gönderdi. Kariyerinde Yeni Malatyaspor’un ilk kez maçına çıkacak Mete Kalkavan, 2007 yılında Malatyaspor Türk Telekom A Ligi’ndeyken, 0 – 0 biten Karşıyaka – Malatyaspor ve 3 – 1 sarı kırmızılıların kazandığı Türk Telekomspor maçında görev yapmıştı.

Son olarak hafta içi kupada Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki Türkiye Kupası Yarı final ilk maçını yöneten 37 yaşındaki Kalkavan, 2012 yılında FİFA Kokartı taksa da 2016 yılında Süper Lig Hakem kadrosuna düşürüldü. Bu sezon tüm liglerde yönettiği toplam 27 müsabakada 118 sarı kart, 4 kırmızı kart çıkaran tecrübeli hakemin maçlarında 10 kez ev sahibi 10 kez deplasman takımı kazandı, 7 müsabakada berabere sonuçlandı. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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