Ligde geride kalan haftalarda kalesinde 21 gol gören Sarı-kırmızılar 3 hafta aradan sonra kalesini gole kapattı. Özellikle orta saha ve savunmanın iyi anlaşmasına kaleci Ertaç’ın bireysel performansı da eklenince Yeni Malatyaspor Süper Lig’de 17. haftayı kalesinde gol görmeden kapatan tek takım oldu. İlk yarısı sona eren TFF 1. Ligde ise Giresunspor haftayı kalesinde gol görmeden galibiyetle kapattı. Yeşil-beyazlılar sahasında ağırladığı Gaziantepspor’u Maurice Dale’nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Giresunspor 3 hafta aradan sonra kalesini gole kapatan ekip oldu. Geride kalan haftalarda kalesinde 25 gol gören Yeşil-beyazlılar, ligde 30 puanla 4. sırada yer alıyor.

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