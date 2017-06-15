15 Haziran 2017 Perşembe

Bu gol 12. oldu!

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de ana yayıncı olan TRT Spor, tüm maçlarda kaydedilen goller 817 gol arasından en güzel 50 gollü belirledi.

14 Haziran 2017 Çarşamba 12:16
Bu gol 12. oldu!

 Yeni Malatyasporlu Michael Pereira’nın golü 12. Sırada yer aldı. Denizlispor ile Vodafone Park’ta oynanan müsabakada sarı kırmızılı takım sahadan 3 – 1’lik zaferle ayrılmış, 2. golü İrfan Başaran’ın kullandığı köşe atışında Pereira topukla kaydetmişti. TFF 1. Lig’de 2016 – 2017 sezonunda atılan en güzel gol ise Sivassporlu Emre Kılıç’ın ligin son haftasında Yeni Malatyaspor’a kaydettiği seçildi. Leandro’nun topuk pasıyla indirdiği topa, Emre Kılıç sol ayakla ceza sahası dışından sert vurmuş ve skoru 2 – 0’a taşımıştı. 

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