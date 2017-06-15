Yeni Malatyasporlu Michael Pereira’nın golü 12. Sırada yer aldı. Denizlispor ile Vodafone Park’ta oynanan müsabakada sarı kırmızılı takım sahadan 3 – 1’lik zaferle ayrılmış, 2. golü İrfan Başaran’ın kullandığı köşe atışında Pereira topukla kaydetmişti. TFF 1. Lig’de 2016 – 2017 sezonunda atılan en güzel gol ise Sivassporlu Emre Kılıç’ın ligin son haftasında Yeni Malatyaspor’a kaydettiği seçildi. Leandro’nun topuk pasıyla indirdiği topa, Emre Kılıç sol ayakla ceza sahası dışından sert vurmuş ve skoru 2 – 0’a taşımıştı.