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Bu gidişle yeni sezona da zor!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 13 Mart 2018’de gazetemize yaptığı ziyarette telefonla görüşüp, 18 Mayıs’taki Kayseri maçına yetiştirileceği sözü aldığı Malatya Stadyumu Köprülü Kavşağı’nda çalışmalar yine ağırdan işliyor. Yeni stadını 3 yıl geç kullanmaya başlayan Malatyalı futbolseverler, bu gidişle yeni sezon başında da köprülü kavşağını kullanamayacak!

Bu gidişle yeni sezona da zor!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 13 Mart 2018’de gazetemize yaptığı ziyarette telefonla görüşüp, 18 Mayıs’taki Kayseri maçına yetiştirileceği sözü aldığı Malatya Stadyumu Köprülü Kavşağı’nda çalışmalar yine ağırdan işliyor. Yeni stadını 3 yıl geç kullanmaya başlayan Malatyalı futbolseverler, bu gidişle yeni sezon başında da köprülü kavşağını kullanamayacak!

04 Haziran 2018 Pazartesi 11:03
Bu gidişle yeni sezona da zor!

Malatya Stadyumu, İnönü Üniversitesi- Araştırma Hastanesi ve Malatya-Elazığ istikametlerindeki trafik yoğunluğunu yakından ilgilendiren Köprülü Kavşak çalışmalarında istenilen seviyeye bir türlü gelinemedi. Gazetemizin yerinde incelediği çalışmalarda bağlantı yolları, köprü ve üniversite ile stat arasındaki geçişler hala dolgu zeminle kaplı. Köprü üstüne ve stat yönündeki bağlantılara henüz asfalt serilmezken, yolların kenarında yer alacak bariyerler, kaldırımlar, yer yön levhaları gibi her hangi bir çalışma da sahada görülmedi.

GÜYA KAYSERİSPOR MAÇINA YETİŞECEKTİ!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenci’nin 13 Mart 2018 tarihli BUSABAH Gazetesi ziyaretinde konu bakana hatırlatılmış, bunun üzerine bakan Tüfenkci Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen’i cep telefonundan aramıştı. ‘Mayıs sonuna yetişecek’ denilen çalışmaların, Nisan sonunda bitirilmesi talimatı verilmiş, oynanacak son iç saha maçına(18 Mayıs’taki Kayserispor) yetişecek şekilde yapılması sözü alınmıştı. O tarihte bakanın açıklamaları taraftarlarda müjde etkisi yaratmıştı. Ancak Köprülü Kavşak Kayserispor maçına yetişmediği gibi hali hazırda Haziran ayında da kullanılır vaziyette değil. Daha birçok eksiği olan kavşağın yeni sezona yetişip yetişmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Sorunun bakana verdiği sözü tutamayan Elazığ’daki bölge müdüründen mi yoksa müteahhit firmadan mı kaynaklandığı ise bilinmiyor.

STATTAN SONRA KAVŞAK DA...

Bilindiği üzere 27.044 kişilik Malatya Stadyumu’nun da yapımına 2012 yılında başlanmış, 2015’te tamamlanması ön görülen stat, 2017-2018 sezonunun ilk haftalarına yetiştirilememiş ve 130 milyon harcanmasına rağmen birçok eksikle Bursaspor karşılaşmasında açılmıştı. Malatyaspor’un maçına gidebilmek için uzun araç kuyruklarını göze alan futbolseverler, yeni sezonda da aynı sıkıntıların yaşanmaması adına köprülü kavşağın bir an önce bitirilip aktif bir şekilde kullanılır hale getirilmesini istiyor.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciMalatya StadyumuMalatya Stadyumu Köprülü Kavşak
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