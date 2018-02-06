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“BU GALİBİYET LİGDE BIRAKTI”

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Giresun Bulancak galibiyetinin sevinci sürüyor.

“BU GALİBİYET LİGDE BIRAKTI”

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Giresun Bulancak galibiyetinin sevinci sürüyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 12:11
“BU GALİBİYET LİGDE BIRAKTI”

Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımının antrenörü Muhammed Çatar, takımın bu sezon oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamadığını belirterek, ancak buna rağmen Giresun karşısında aldıkları galibiyetle ligde kalma hedeflerini tutturmaya yakın olduklarını söyledi.
Puan tablosunda kritik önem taşıyan ve kazananın ligde kalma adına büyük aşama kat edeceği maçta Giresun Bulancak’ı mağlup ettiklerini hatırlatan Çatar, “Büyük önem taşıyan bir maça çıktık ve Allah’a şükür kazandık. Bu galibiyet bizi ligde bıraktı diyebilirim. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu sezon hakikaten şansız maçlar çıkardık. Bu maçla sonunda hak etmediğimiz bir yere geldik. Giresun maçı bu anlamda önemliydi. Aldığımız bu kritik galibiyetle puanımızı 18’e yükselttik. Kalan haftalar artık bizim için daha az baskılı geçecektir” dedi.

BÜYÜKŞEHİRİN YATIRIMI ÖNEMLİ
Çatar, Malatya’da voleybol adına önemli bir potansiyel bulunduğunu da belirterek, “Voleybol sporu Malatya’da çok seviliyor. Bu anlamda Büyükşehir’in bu işe yatırım yapması önemli. Bu takım sayesinde Malatya’nın var olan potansiyelini ortaya çıkarmak daha da kolaylaşıyor. Biz burada bu kulübü ayakta tutarken, diğer tarafta da yetenekli sporcular yetiştirme peşindeyiz. Kulüp başkanımız nezdinden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a teşekkürlerimizi iletiyorum” diye konuştu. (İHA)

İHA

Son Güncelleme: 06.02.2018 12:21
Anahtar Kelimeler:
Voleybol TakımıMalatya Büyükşehir Belediyespor
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