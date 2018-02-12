BREZİLYALILARA FORMA ŞANSI

Sarı-kırmızılı takımda ilk kez 20. haftadaki Antalyaspor müsabakasında forma giyen ve performansıyla beğenilen Doria’nın bu hafta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Arturo Mina’nın yerine görev alacağı belirtildi. Geçen haftaki Kasımpaşa maçına sonradan giren ve oyunda kaldığı süre içerisinde performansıyla büyük alkış alan Gilberto Souza’nın da sakatlığı bulunan ve şimdilik Bursa maçına yetişmesi zor görünen forvet Khalid Boutaib’in yerine şans bulması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcuları Doria ve Gilberto’ya teknik heyetten ‘hazır olun’ mesajı geldi. Evkur Yeni Malatyaspor teknik heyeti, 22. haftada oynanacak Bursaspor maçında cezalı Mina’nın yerine Doria, sakat Khalid’in yerine ise Gilberto’yu hazırlıyor.



Sarı-kırmızılı futbolcular Doria ve Gilberto geldikleri takımlarda uzun süre forma giymedikleri için fizik kapasite bakımından arkadaşlarının gerisinde oldukları dikkat çekiyor.

