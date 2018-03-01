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BÖYLE  SKOR ZOR ...

Amatör Ligde oynanan maçta 19 gol atılınca hakem maçı erken bitirdi.

BÖYLE  SKOR ZOR ...

Amatör Ligde oynanan maçta 19 gol atılınca hakem maçı erken bitirdi.

busabahh
busabahh
01 Mart 2018 Perşembe 17:44
BÖYLE  SKOR ZOR ...

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nin 1. haftasında oynanan Malatya İdmanyurdu - Erkenek Hürriyetspor müsabakası, sahalarda ender görülen olaylardan birine sahne oldu.

Ev sahibi Malatya İdmanyurdu takımı maçın 55. dakikasında rakibi karşısında 19-0 öne geçince, hakem farkın daha fazla açılmaması için karşılaşmayı 60. dakikada bitirdi.

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde Malatya İdmanyurdu ile Erkenek Hürriyetspor arasındaki maç, skorun 19-0 gelmesiyle 60. dakikadan itibaren hakem kararıyla bitirildi. Daha önce örneği pek görülmemiş olay Malatya 2. Amatör müsabakasında yaşandı.



Ev sahibi takım müsabakanın 55 dakikalık bölümüne 19 gol sığdırırken, ortaya çıkan bu skor rakip Erkenek Hürriyet takımının teknik heyeti ve futbolcularını çok üzdü. Bu durumu gören maçın hakemi Murat Gezer iki takım futbolcularının da onayını alarak, müsabakayı 30 dakika erken bitirdi. Ortaya çıkan 19 farklık galibiyet ise Malatya amatör liglerinde en fazla golün atıldığı müsabakalar arasına adını yazdırdı. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Amatör Lig19 GolHakemMaç
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