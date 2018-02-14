Boutaib’den güzel haber 

Geçen hafta yaşadığı sakatlık nediyle ligin 21. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılan ve tedavisi için Fransa’ya gönderilen Khalid, dün akşam Malatya’ya dönerek salonda antrenmanlara başladı. Günü salonda çalışarak geçiren Khalid’in yarınki antrenmanda takımla birlikte antrenmana çıkacağı belirtildi.



Bu arada sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki çalışmada hafif sakatlığı bulunan Dening takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Bursaspor maçının taktiği şeklinde geçen idmanda kafasındaki on biride kurduğu gözlenen Erol Bulut’un kart cezalısı Mina’nın yerine savunmada Doria’ya şans tanığı görüldü.

Bulut’un bir diğer değişikliği de sağ bekte yaparak, Sıncere Seth’in yerine Rahman Buğra’ya şans tanığı dikkatlerden kaçmadı.Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.