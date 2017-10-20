Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen ter idmanının ardından öğlen 14:30’da özel uçakla Trabzon’dan Malatya’ya geldi. Ersun Yanal ile yolların ayırmasının ardından takımı emanet ettiği Rıza Çalımbay ile yeniden çıkış yakalamak isteyen Trabzonspor, Süper Lig'deki 4 haftalık galibiyet hasretine de sonlandırmayı planlıyor. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda şu ana kadar oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 9 puan ile 11. sırada yer alıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ