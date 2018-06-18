Borç 26 milyon!

Divan başkanlığını Naci Şavata'nın yaptığı Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açılış konuşmasını yapan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, "Mali konularda çok ciddi sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade etti. Yeni Malatyaspor’un mali anlamda sıkıntısız kulüpler içerisinde yer aldığını belirten Gevrek, “kulübü borçsuz nasıl götürürüz bunun hesabını yapıyoruz."dedi. Altyapıya bugüne kadar 7,5 milyon lira yatırım yaptıklarını paylaşan Adil Gevrek, “Dört yıl içerisinde Yeni Malatyaspor'da sportif anlamda üç yılda iki şampiyonluk yaşadık. 2.Lig'den Spor Toto 1.Lig'e, Spor Toto 1.Lig'den de Süper Lig'e yükseldik. Tabi bunlar kolay olmadı. Bunun yanında mali anlamda da bizim çok ciddi bir mücadelemiz oldu. Taraftarlarımız ve camiamız tabi ki sportif anlamda başarı isteyecektir ama bunun altyapısı, ekonomik boyutu var, buna da dikkat ediyoruz. Üç yıldır ekonomik anlamda iyi gidiyoruz. Geçen yıl Süper Lig'e çıktık ve bu lige çıkarken de bütçesi az olan kulüplerden bir tanesiydik. 13 milyon bütçeyle Süper Lig'e çıktık. Şampiyonluk primleri vardı. Süper Lig'e 10 milyon bir borçla girdik. Süper Lig'de de bu sezon hem sportif hem de mali olarak çok iyi gittik. Ama maalesef Türkiye'de bir kur yükselişi oldu ve bundan dolayı da 14 milyon bir farkımız oldu. Bununla birlikte bizim altyapıda şimdiye kadar yapmış olduğumuz 7,5 milyonluk bir yatırım var. Yeni tesisimize geçtik, iki antrenman sahası yaptık, altyapının sahasını değiştirdik. Bu yeterli mi değil ama bu harcamaları da yaptık. Bundan sonrada hem altyapıda hem de tesisleşme adına mutlak ve mutlak bütçe ayırmalıyız."ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR HEP SUSTUM, SESİMİZİ ÇIKARTMADIK"

Başkanlık koltuğunda oturduğu süre zarfında ağır eleştirilere de maruz kaldığını ifade eden Gevrek, ”Biz 2.Lig'den Spor Toto 1.Lig'e çıktığımızda daha ilk maçımızda bir zihniyet tarafından bize yapılmayan kalmadı. 1-0 yenildik maalesef hiç ağza alınmayacak hakaretler edildi, yanlışlar yapıldı. Malatya'ya bunu yapanların kimler olduğunu biliyorsunuz. Belki figüranlar, kişiler değişiyor ama zihniyet değişmiyor. Son olarak da Bursaspor'a yenildiğimiz maçta birileri çıkıp hakkı ve haddi olmayan, haddini aşarak 'Bu takımı ellerinden alın, el koyun' diyen bir zihniyet vardı. Bugüne kadar hep sustum, sesimizi çıkartmadık. Ama bu insanlar Malatyaspor'a zarar veriyorlar. Bunlar menfaatleri çakışmadığı yerde çıkıp böyle konuşuyorlar. Bugüne kadar hep sabırlı davrandık. Şahsıma ne tehditler ne şantajlar oldu. Şahsıma atılan iftiralar, yalanlar oldu. Bizi 'transferde hırsızlıkla' suçladılar. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı 'hırsızlıkla' suçladılar. İftira atıldı. Varsa bir iddian, tespitin ortaya koyarsın ama maalesef bu insanlar menfaatleri çakışmadığı için bunları yaptılar. Bugüne kadar bunlarla mücadele ettik. Bugünden sonrada ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bu kulüpte olduğumuz sürece bu insanların zarar vermesine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Bir sezon boyunca sustum, sesimi çıkarmadım, sabrettim ama bunlar hakikaten haddini fazlasıyla aştılar. Hadleri, hakları olmadan İstanbul'da kapı kapı işadamlarını dolaşıp, Malatyaspor'a başkan arıyorlar. Bu sizin haddinize mi?” diye konuştu.

“MAKBUZ OLMADAN KİMSEYE REKLAM VERMEYİN"

Kulübe toplanan reklamlarla ilgili yaşadıkları sıkıntıyı da dile getiren Gevrek, "Stadın kenarına reklamlar alınıyordu. O reklamları artık Malatyaspor'un dışında kimseye vermeyin. 40 yıldır o reklamlar ve esnaftan toplanan paraların hiç birisi Malatyaspor'a gelmiyordu. Geçen senede bu reklamlar toplandı ve paralar gelmedi. 40 yıldır bu böyle gidiyordu ama biz bunu değiştirdik. Kesinlikle Malatyaspor'un kaşesi, makbuzu olmadan hiçbir esnafımız, Malatyalı hemşerimiz reklam vermesinler." dedi.

"MALATYASPOR'A YAZIK OLDU DEDİM"

Toplantıda konuşma yapan AK Parti Malatya milletvekili Öznur Çalık ise yeni sezonun Yeni Malatyaspor için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Adil Gevrek Malatyaspor'a başkan olduğunda ne ismini bilirdim ne şeklini bilirdim ne yüzünü ne de kendisini tanırdım. İlk haberlerde Adil Gevrek'i gördüğüm zaman 'Malatyaspor'a yazık oldu' dedim. Malatyaspor, yeniden Yeni Malatyaspor olarak kurgulanırken, Malatya için koşmaya başlarken Malatya'mızda kopan kıyametleri hatırlıyorum. 'Eski Malatyaspor'u nasıl kapattınız? Yeni'yi nasıl, niye kurdunuz?' diyen bir zihniyeti hatırlıyorum. O dönemde bu işin mihmandarlığını yapan Ahmet Çakır'ın da çok büyük eleştirilere hedef olduğunu çok net hatırlıyorum. Bende köklü bir kurum olan Malatyaspor'u kapatıp, yerine Yeni Malatyaspor'u kurmanın bizim, Malatya ve Malatyaspor'umuz açısından artı ve eksiklerini çok müzakere ettik. Yeni Malatyaspor ismiyle sahneye çıkan takımın bu kadar başarı sağlayacağını hiç tasavvur etmedik. Adil başkanı ilk medyada gördüğümde 'Yeni Malatyaspor olarak çıkıyor, 2.Lig'de başlıyor, düşer' diye bir kanaatim oldu. Adil Gevrek o günkü düşüncelerimden dolayı hakkını helal etsin. Sonrasında sessiz, sakin ve kendi kurduğu ekibiyle adım adım başarılar imza atmaya başladı. Taşın altına elini koymak çok zorlu bir iş. Her babayiğidin harcı değil. Taşın altına elinizi koyduktan sonra ne kadar başarılı olursanız olun hedeflerin direkt odağı haline gelebilirsiniz." ifadelerini kullandı. Mali Genel Kurulda Yeni Malatyaspor’un 2017-2018 sezonunda gerçekleşen gelirinin 104 milyon 540bin TL olduğu, giderinin ise 104 milyon 540 bin TL olduğu açıklandı. Piyasadaki alacak tutarının 3 milyon 900 bin olduğu belirtilirken, alacakların çıkartılmasıyla kulübün borcunun ise 23 milyon TL olduğu kaydedildi. Bu borcun 17 milyon 696 bin TL’sinin ise banka borcu olduğu belirtildi. Yeni Malatyaspor’un 2018-2019 sezonu için tahmini bütçe geliri 135 milyon TL, tahmini bütçe gideri ise 135 milyon TL olarak kabul edildi.