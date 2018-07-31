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Bombalar patlıyor!

Süper Lig’de ilk hafta deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için yarın Malatya’da toplanarak yeniden hazırlıklarına başlayacak Yeni Malatyaspor’da transfer suskunluğu bitiyor. Yeni transferleri Malatya’ya getirerek kalan 12 günde takımı tam kadro hale getirmek isteyen yönetimin hedefinde 3 isim var. Brezilyalı Guilherme, Balıkesirspor’lu Bülent Cevahir, Hollandalı orta saha Mitchell Donald...

Bombalar patlıyor!

Süper Lig’de ilk hafta deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için yarın Malatya’da toplanarak yeniden hazırlıklarına başlayacak Yeni Malatyaspor’da transfer suskunluğu bitiyor. Yeni transferleri Malatya’ya getirerek kalan 12 günde takımı tam kadro hale getirmek isteyen yönetimin hedefinde 3 isim var. Brezilyalı Guilherme, Balıkesirspor’lu Bülent Cevahir, Hollandalı orta saha Mitchell Donald...

31 Temmuz 2018 Salı 12:48
Bombalar patlıyor!

Süper Lig’de bu sezon istediği kadroyu oluşturamayan ve kampta yaşanan şanssız sakatlıkları unutturmak isteyen Yeni Malatyaspor yönetimi, yarın Malatya’da toplanacak takıma 3 önemli takviye yapmayı planlıyor. Her iki ayağını kullanabilen ve forvet arkası, sağ ön ve sol ön mevkilerinde oynayabilen Brezilyalı hücum oyuncusu Guilherme’yi, Balıkesirspor’lu sol bek Bülent Cevahir’i ve Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald’ı kadroya dahil etmek isteyen yönetim 3 oyuncu ile de masaya oturdu.

Yarın bu 3 futbolcuyu Malatya’ya gönderip Süper Lig’in başlamasına 12 gün kala takımla çalışmalarını sağlamaya çalışan Adil Gevrek, aradaki pürüzleri çözemeye çalışıyor. Bu 3 oyuncunun takıma katılması halinde sadece bir transfer daha yaparak transferi noktalayacak sarı kırmızılı kulüp, böylelikle taraftarın tedirginliğini de gidermek istiyor. Yeni Malatyaspor’un anlaşması muhtemel bu 3 ismin de Erol Bulut tarafından istenildiği öğrenilirken, sakat oyuncuların da düzelmesiyle Göztepe maçına takımın tam kadro halinde çıkması hedefleniyor. busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Süper LigMalatyaspor
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