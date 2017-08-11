Süper Lig yarışının başlamasına saatler kala transfer görüşmelerini aralıksız sürdüren Yeni Malatyaspor, yaz aylarından beri camiayı en çok heyecanlandıran ismi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Burak Yılmaz’ın Trabzonspor’a dönmesiyle forvet hattında çok etkili oyunculara sahip olan bordo mavililer Dame N'Doye ve Rodallega ikilisinden birini göndermek istiyor. Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal’ın kafasındaki oyun planına pek fazla uymayan ikili için Ersun Hoca’dan haber bekleyen Trabzonspor yönetimi, bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden dolayı bazı oyuncularla yollarını ayırmak zorunda.

Trabzonspor başkanı Muharrem Usta ile bordo mavili takımdan gönderilecek oyuncular üzerine 4 saate yakın bir görüşme gerçekleştiren Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Rodallega’yı açık açık istedi. Akhisar’da harikalar yaratan hırçın oyuncu için Ersun Yanal’ın kararını beklediklerini ifade eden Usta, hem kiralama hem de bonservis yoluyla oyuncunun Yeni Malatyaspor’a gelmesine sıcak bakacaklarını ifade etti. Bu görüşme üzerine menajerler aracılığıyla tecrübeli golcü Rodallega ile irtibata geçen Yeni Malatyaspor yönetimi, oyuncuyu ikna turlarına başladı. Trabzonspor’dan yıllık net 1,5 milyon Avro, Türk parasıyla 6 milyon (trilyon) kazanan Rodallega, Adil Gevrek’in bütçesini zorlasa da yönetim kiralama formülüne sıcak bakmaya başladı. En son 1,1 milyon avro garanti ücret ödeme noktasına gelen Yeni Malatyaspor yönetimi kapıyı açık bıraktı.

Hem taraftarın yıldız beklentisine cevap vermek hem de tesisler, sahalar, stat ve diğer eksikliklerden dolayı karamsarlığa bürünen camiayı harekete geçirmek için çareyi Rodallega’da bulan yönetim Ersun Yanal’ın onay vermesi halinde bu transfer için tüm şartları zorlayacak. Sponsorlar ve bonuslar aracılığıyla oyuncuya ödenecek paranın en azından bir miktarını kulübe yük etmemeyi hedefleyen başkan Gevrek, Rodallega’dan kesin sonuç alana kadar forvet hattındaki diğer görüşmelerini şimdilik askıya aldı.

FATİH AVCI