Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkmasıyla passolig gişesi önünde kuyruklar oluşturan sarı-kırmızılı taraftarların maraton ve kapalı tribün biletlerinin büyük bir kısmını birkaç saat içerisinde tüketti.

20, 10 ve 5 TL’den satışa sunulan 9 bin 500 biletin Cuma gününe kadar tamamının tükenmesi beklenirken, sarı-kırmızılı yönetim maça geleceklere ellerini çabuk tutmaları konusunda uyarıda bulundu.

Malatyalı futbol severlerin, İnönü Stadı’na veda anlamı da taşıyan Boluspor müsabakasında hem emektar statta son kez maç izlemek, hem de takımlarının şampiyonluğuna ortak olmak için tribündeki yerlerini alacakları öğrenildi.

İHA