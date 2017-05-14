14 Mayıs 2017 Pazar

Boluspor ısınmaya çıktı

Boluspor futbol takımı İnönü Stadı’nda ısınmaya çıktı.

14 Mayıs 2017 Pazar 16:30
Boluspor ısınmaya çıktı

 Tarafların Boluspor takımının sahaya çıkmasıyla ıslıklar yükseldi. 

Bu arada hakemlerde ısınmaya devam ediyor.

HABER MERKEZİ
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