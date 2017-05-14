Tarafların Boluspor takımının sahaya çıkmasıyla ıslıklar yükseldi.
Bu arada hakemlerde ısınmaya devam ediyor.
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Boluspor ısınmaya çıktı
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