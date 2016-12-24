24 Aralık 2016 Cumartesi

Bolu’da zirve hesapları!

TFF 1.Lig’de ilk yarı hafta sonu oynanan müsabakalarla sona erecek. 10 hafta liderlik koltuğunda oturduktan sonra 3. sıraya gerileyen Yeni Malatyaspor, bugün Bolu deplasmanında kaybettiği puanları telafi için mücadele edecek. Saat 13.00’te başlayacak karşılaşmayı İzmirli Alper Ulusoy yönetecek. Sarı kırmızılı temsilcimizde cezalı Ahmet Burak ve sakat Amutu forma giyemeyecek...

23 Aralık 2016 Cuma 18:24
Bolu’da zirve hesapları!

Oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’de 16. Hafta karşılaşmasını bugün Boluspor ile oynayacak. Deplasmanda oynayacağı maç için 2 gün öncesinden Bolu’ya giden sarı kırmızılı temsilcimizde, tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı. Bu sezon ligde 10 hafta liderlik koltuğunda kalan doğunun kaplanları 3. sıraya gerilese de zirve ile arasında 1 puan bulunuyor.

OSMAN VE SİNAN’A 11 YOLU!

Bolu maçını kazanarak ilk yarıyı en kötü ihtimalde ilk 2’nin içinde tamamlamak isteyen Yeni Malatyaspor’da 2 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı Ahmet Burak Solakel ile sakat olan Amutu’dan bu maçta yararlanamayacak temsilcimizde bu oyuncuların yerine Osman Fırat ve Sinan Özkan’ın şans bulması bekleniyor. Demirspor müsabakasında kalede Hakan yerine Ertaç’ı, forvet arkasında Mba yerine İrfan Başaran’ı oynatan Buz’un bu tercihlerini değiştirmeyeceği öğrenildi. Her iki oyuncunun performansından da memnun kalan Buz, bozuk ve don olan saha zemini için de oyuncularını uyardı.

BOLU YORGUN ÇIKACAK!

Zirve yarışında nefesini sezon başından beri Yeni Malatyaspor’un ensesinde hissettiren Boluspor bugünkü maça yorgun çıkacak. Bolu Atatürk Stadı’nın buzlu zemininde hafta içi Beşiktaş’ı ağırlayan kırmızı beyazlılar sahadan 1 – 1 beraberlikle ayrılsa da teknik direktör Fuat Çapa, rotasyon yapıp kadrosunu dinlendiremedi. Çapa her şeye rağmen Malatya maçına atıfta bulunarak, “Cumartesi günü çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Ümit ediyorum tribünler yine Beşiktaş maçındaki gibi dolu olur ki bu heyecanı futbolcularımız da iyi bir şekilde yaşasın" dedi. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya BusabahMALATYA GÜNCEL HABERLERHaber MalatyaMalatyaMalatya Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2016 © Copyright © by Busabah Malatya