Oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’de 16. Hafta karşılaşmasını bugün Boluspor ile oynayacak. Deplasmanda oynayacağı maç için 2 gün öncesinden Bolu’ya giden sarı kırmızılı temsilcimizde, tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı. Bu sezon ligde 10 hafta liderlik koltuğunda kalan doğunun kaplanları 3. sıraya gerilese de zirve ile arasında 1 puan bulunuyor.

OSMAN VE SİNAN’A 11 YOLU!

Bolu maçını kazanarak ilk yarıyı en kötü ihtimalde ilk 2’nin içinde tamamlamak isteyen Yeni Malatyaspor’da 2 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı Ahmet Burak Solakel ile sakat olan Amutu’dan bu maçta yararlanamayacak temsilcimizde bu oyuncuların yerine Osman Fırat ve Sinan Özkan’ın şans bulması bekleniyor. Demirspor müsabakasında kalede Hakan yerine Ertaç’ı, forvet arkasında Mba yerine İrfan Başaran’ı oynatan Buz’un bu tercihlerini değiştirmeyeceği öğrenildi. Her iki oyuncunun performansından da memnun kalan Buz, bozuk ve don olan saha zemini için de oyuncularını uyardı.

BOLU YORGUN ÇIKACAK!

Zirve yarışında nefesini sezon başından beri Yeni Malatyaspor’un ensesinde hissettiren Boluspor bugünkü maça yorgun çıkacak. Bolu Atatürk Stadı’nın buzlu zemininde hafta içi Beşiktaş’ı ağırlayan kırmızı beyazlılar sahadan 1 – 1 beraberlikle ayrılsa da teknik direktör Fuat Çapa, rotasyon yapıp kadrosunu dinlendiremedi. Çapa her şeye rağmen Malatya maçına atıfta bulunarak, “Cumartesi günü çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Ümit ediyorum tribünler yine Beşiktaş maçındaki gibi dolu olur ki bu heyecanı futbolcularımız da iyi bir şekilde yaşasın" dedi.

FATİH AVCI