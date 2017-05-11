11 Mayıs 2017 Perşembe

Bolu’da 2 eksik!

Yeni Malatyaspor’un 3 gün sonraki rakibi, Boluspor günü tek idmanla geçirdi.

11 Mayıs 2017 Perşembe 12:25
Bolu’da 2 eksik!

 Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 pas çalışması ve sprint çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra taktik antrenmanı ile devam eden çalışmalar stretching ile sona erdi. Yusuf Emre Gültekin takımdan ayrı çalışırken, Senegal U20 Milli Takımında bulunan Mamadou Diarra antrenmanda yer almadı. Sağlık Raporu: Şanlıurfaspor karşılaşmasında dizinden sakatlanan oyuncumuz Furkan Şeker, yapılan kontrollerin ardından 3 hafta takımdan uzak kalacaktır. Kırmızı beyazlılar Malatya’ya cumartesi gelecek. 

MEHMET KIROĞLAN
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