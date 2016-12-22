22 Aralık 2016 Perşembe

Bolu mesaisi başladı

Ligde oynadığı son 5 maçtan kayıpla ayrılan Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’de ilk yarının son maçına hazırlanıyor. Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak sarı kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle son hafta forma giyemeyecek Amutu dışında tüm futbolcular idmanda yer aldı. Dondurucu soğukta yapılan antrenmanda oyuncular dar alanda pas çalıştı.

21 Aralık 2016 Çarşamba 10:53
Bolu mesaisi başladı

TFF 1. Lig’de ilk yarının 16 hafta üzerinden oynanacak olması nedeniyle hafta sonu ilk yarının son maçına çıkacak Yeni Malatyaspor bu karşılaşmanın hazırlıklarına Orduzu Pınarbaşı’nda başladı. Dün saat 13.30’da başlayan idmana sakat olan Amutu dışında tüm futbolcular katıldı. İrfan Buz nezaretinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.30 saat sürdü.

AMUTU VE BURAK SOLAKEL YOK!

Antrenmanın ilk bölümünde düz koşan ve ısınma hareketleri yapan oyuncular daha sonra dar alanda çift kale oynadı. Savunma ve hücum oyuncularına dar alan oyunu oynatan İrfan Buz, takımı 4 gruba bölerek, her oyuncunun bireysel performansını yakından inceledi. Boluspor maçı hazırlıklarına Cuma gününe kadar Malatya’da hazırlanacak sarı kırmızılı takım uçak ile Ankara’ya karayoluyla da Bolu2ya geçecek. Öte yandan Yeni Malatyaspor’da Bolu maçı öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakat olan Amutu ile beraber sarı kart cezalısı durumuna düşen Ahmet Burak Solakel’de Bolu’da forma giyemeyecek.

FATİH AVCI
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