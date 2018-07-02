Bolu kampı başladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Malatya’da gerçekleştirdiği 5 günlük hazırlık kampının ardından 1 gün izin yapan Yeni Malatyaspor, birinci etap kampı için dün Bolu’da toplandı. Sağlık kontrolleri ve kampa ön hazırlık şeklinde geçen Malatya’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra 1 gün izin yapan sarı-kırmızılılar, Bolu Termal Tesislerinde toplanarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kampın ilk gününe izinli olan Khalid Boutaib, Godson Azubuike, Aly Cissokho ve Issam Chebake’nin katılmadığı belirtilirken, bu futbolcuların önümüzdeki günlerde çalışmalara dahil olacakları ifade edildi. Sarı kırmızılı takımın kampına alt yapı oyuncuları Hüseyin, İsmail ve Ali de dahil edildi. Yeni Malatyaspor’un Bolu Termal Tesislerindeki kampı 11 Temmuz’a kadar sürecek. Malatya temsilcisi burada 2 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor. Takım Bolu kampının ardından yapacağı 2 günlük iznin ardından 14 Temmuz’da Topuk Yaylası Tesislerinde toplanarak ikinci etap kampına başlayacak. Topuk Yaylası kampı da yaklaşık 15 gün sürecek.



“BİRKAÇ GÜNE ARAMIZDA OLACAKLAR”

Kulübün Sportif Direktörü Ali Ravcı, kamp çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada Bolu kampının startını verdiklerini söyledi. Sakatlıksız bir kamp dönemi temenni ettiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Ravcı, “Bugün itibariyle Bolu’da toplanarak kamp çalışmalarımıza başladık. Takımımızda sakat oyuncumuz bulunmazken, geçen sezon sakatlanan Issam Chebake’in önümüzdeki günlerde aramıza katılacağını belirtmek isterim. Bunun dışında izin olan oyuncularımız var. Onlar da birkaç güne aramızda olacaklar. İnşallah sezon hazırlıklarımız kazasız, belasız ve sakatlıksız geçer.” diye konuştu.