Ligde şampiyonluk hesapları yapan iki takım Bolu Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. TRT Spor’dan canlı yayınlanan müsabakaya ev sahibi takım taraftarı fazla ilgi göstermezken, tribünde yaklaşık 4000 bin Boluspor’lu, 100 civarında ise Malatyalı taraftar vardı. Son haftalarda puan kaybı yaşayan iki takım da şiddetle 3 puan için sahaya çıkarken gülen taraf Yeni Malatyaspor oldu. Sarı kırmızılı temsilcimizde sakat Amutu yerine Eren, cezalı Ahmet Burak Solakel yerine Mehmet Sak, hafif sakat Yiğitcan yerine ise Murat Akça ilk 11’de oynadı. Hafta içi Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Boluspor’da kaleci Erdi ve Andre Santos iğne ile oynadı.

ÖNCE İRFAN SONRA PEREİRA!

Yeni Malatyaspor karşılaşmaya fırtına gibi başlayan taraf oldu. İrfan Başaran’ın henüz 5. dakikada kullandığı frikik aynı güzellikte kaleci Erdi tarafından son anda 90 diye tabir edilen tam köşeden çıkarıldı. Aynı pozisyonun devamında Pereira önüne yapılan ortaya gelişine sol ayakla vole vurdu top yan filede kaldı.

İRFAN ORTAYI, EREN CEZAYI KESTİ

Maçın ilk golü 9. dakikada İrfan’ın kullandığı korner atışında geldi. Ceza sahası içinde topla harika bir zamanlamada buluşan Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Erdi ve savunmada İsmail’in bakışı arasında ağlara gitti. 0 - 1

BOLU BERABERLİĞİ BULDU!

Beraberlik için baskı yapan Boluspor, Yeni Malatyaspor kalesinde duran toplarla yüklendi. Dönen topu arka direğe gönderen ev sahibi golü buldu. 15. dakikada Hakan’ın Yeni Malatyaspor savunmasının arkasına gönderdiği topla buluşan Diarra, sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 1-1

CANER GETİRDİ, EREN VE İRFAN MAÇI KOPARDI

Boluspor’un beraberlik golü de Yeni Malatyaspor’un hızını kesmedi. 18. dakikada Caner topla birlikte sağ kanattan Boluspor ceza sahasına yöneldi. Caner’in ceza sahası içine gönderdiği hava topunda Eren’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2 Durmak bilmeyen sarı kırmızılı kaplanlar bu kez 25.dakikada yine Caner’in ortasında golü buldu. Yerden gelen ortada topa bekletmeden vuran İrfan'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1 - 3

EREN HATRİCK YAPTI, BOLU PES ETTİ!

Yeni Malatyaspor’da günün başarılı ismi Eren Tozlu, 41. dakikada Pereira’nın ceza sahasına derinlemesine gönderdiği pasla farkı 3’e çıkardı. Kendisinin 3.golünü attı.

PEREİRA SKORU BELİRLEDİ!

71.dakikada, Boluspor ceza sahası içindeki karambolde topla buluşan Pereira’nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1 – 5 Bu golden sonra sayısız fırsat kaçıran Yeni Malatyaspor, attığı kadar net pozisyonu da değerlendirmedi. 90. dakikada Sinan’a yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Diarra’yı kırmızı kartla oyundan çıkardı. Sakatlanan Sinan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FATİH AVCI