15 Şubat 2017 Çarşamba

Bölgesel Lig’e çıktılar!

Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde kurulan Voleybol Takımı, 2016 - 2017 Bölgesel Voleybol Lig sezonunda karşılaştığı Adıyaman Gençlik, Adıyaman Metem ve Adıyaman Kahta Gençlik Spor takımlarını mağlup ederek yer aldığı grupta şampiyonluğunu ilan etti.

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:15
Bölgesel Lig’e çıktılar!

  Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen Voleybol Bölgesel Lig maçlarında tüm rakiplerini 3-0 gibi net skorlarla geçerek grup birincisi olan Yeşilyurt Kent Konseyi Voleybol Takımı, 2.Lige yükselme final müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Voleybol takımının elde ettiği başarılardan dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, hedeflerinin final maçlarında da aynı başarıyı sergileyerek 2.Lige yükselmek olduğunu açıkladı.

  Oldukça zorlu geçen müsabakalarda rakipleri karşısında üstün bir oyun anlayışı sergileyerek grup birinci olan voleybol takımının antrenörleri ve sporcularını elde edilen başarıdan dolayı tebrik eden Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, “Kent Konseyi olarak amacımız gençlerimizin spora olan ilgisini arttırmak, gençlerimizi dışarıdaki kötü çevreden korumaktır. Gençlerimizi Yeşilyurt Kent Konseyi çatısı altında voleybol, oryantiring, futbol, masa tenisi gibi birçok branşta spora teşvik ediyoruz. Toplumumuzun geleceğini şekillendirecek genç kardeşlerimizi spor alanında desteklemenin üzerimizde bir borç olduğunun kanaatindeyiz. Takımımızın emin adımlarla 2.lige yürüyeceğinden eminiz. Adıyaman’ın Kahta İlçesinde düzenlenen grup maçlarında tüm rakiplerini 3-0 gibi net skorlarla geçerek grup birincisi olan voleybol takımımızın antrenörlerini ve  sporcu kardeşlerimizi en içten dileklerimle kutluyorum. Ayrıca müsabakalara ev sahipliği yapan Adıyaman Voleybol Federasyonu Temsilciliğine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Müsabakalardan sonra düzenlenen ödül töreninde Yeşilyurt Kent Konseyi Voleybol Takımına grup birinciliği kupası takdim edildi. Ödül törenine katılan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, teknik heyet ve sporcuların yaşadıkları sevince ortak oldu.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya