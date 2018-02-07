Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116260
ALTIN
161.175
DOLAR
3.7829
STERLİN
5.2524
EURO
4.6679

BÖLGESEL BASKETBOL HEYECANI BAŞLIYOR

Büyük erkekler kategorisinde illerde, geçmiş yıllara kıyasla daha fazla sayıda takım ve buna bağlı olarak maç sayısının da artması hedeflenerek yapılan statü değişimiyle geliştirilen yeni formattaki Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi organizasyonunun ilk aşaması başlıyor.

BÖLGESEL BASKETBOL HEYECANI BAŞLIYOR

Büyük erkekler kategorisinde illerde, geçmiş yıllara kıyasla daha fazla sayıda takım ve buna bağlı olarak maç sayısının da artması hedeflenerek yapılan statü değişimiyle geliştirilen yeni formattaki Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi organizasyonunun ilk aşaması başlıyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Şubat 2018 Çarşamba 12:00
BÖLGESEL BASKETBOL HEYECANI BAŞLIYOR

HABER MERKEZİ

Önceki yıllarda bu kategoride mücadele eden takımların sadece bölgesel müsabakalarda yer alma eğilimlerinin bir sonucu olarak illerdeki faaliyetlerin azalmasına bir önlem olarak ilk aşaması il birincilikleri olmak üzere iki aşamada düzenlenmesine karar verildi. Böylece, geçen senelere kıyasla katılan şehir ve kulüp sayısında artış sağlandı. Geçtiğimiz sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 7 İlden 78 takım arasında düzenlenmiş ve buna paralel çok az sayıda il birinciliği müsabakalarının oynanmış olmasına karşın yeni uygulama ile büyük erkekler kategorisinde il birinciliği düzenleyen il sayısı kırka, toplam takım sayısı ise 338’e yükseldi. Bu iller arasında Malatya’da yer alıyor. İkinci aşamada; il birinciliği düzenlenen illerden katılım hakkı kazanacak takımların coğrafi konumu dikkate alınarak ayrılacakları sekiz grupta, çift devreli oynayacakları lig maçları sonucunda ilk üç sırayı alan takımlar mücadeleye devam edecekler. Son aşamada finale kalacak on altı takım arasında düzenlenecek Türkiye Birinciliği müsabakaları sonucunda oluşan sıralama esas alınarak EBBL ligi birincisi ve ikincisi TB2L’ye katılma şansını elde edecek.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan; “Geçtiğimiz sezon katılım gösteren 78 takıma kıyasla bugün varılan 338 takımın bu lige katılımı basketbolun gelişiminde gösterdiğimiz çabanın karşılık bulduğunu gösteriyor. Yeni yapının sonuçlarını çok kısa sürede olumlu yönde alacağımızı ve gelecek yıl il birinciliği düzenleyen il sayısı ve buna bağlı olarak bölge sayısını da süratle artıracağımızı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Erkekler Bölgesel BasketbolBasketbolMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzincan'da gençler masa tenisi müsabakaları başladı
Erzincan'da gençler masa tenisi müsabakaları başladı
Büyükşehir tekvando takımı seçmelerde birinci oldu 
Büyükşehir tekvando takımı seçmelerde birinci oldu 
Bolat’a hakeme hakaretten ceza 
Bolat’a hakeme hakaretten ceza 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim