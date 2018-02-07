BÖLGESEL BASKETBOL HEYECANI BAŞLIYOR

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Önceki yıllarda bu kategoride mücadele eden takımların sadece bölgesel müsabakalarda yer alma eğilimlerinin bir sonucu olarak illerdeki faaliyetlerin azalmasına bir önlem olarak ilk aşaması il birincilikleri olmak üzere iki aşamada düzenlenmesine karar verildi. Böylece, geçen senelere kıyasla katılan şehir ve kulüp sayısında artış sağlandı. Geçtiğimiz sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 7 İlden 78 takım arasında düzenlenmiş ve buna paralel çok az sayıda il birinciliği müsabakalarının oynanmış olmasına karşın yeni uygulama ile büyük erkekler kategorisinde il birinciliği düzenleyen il sayısı kırka, toplam takım sayısı ise 338’e yükseldi. Bu iller arasında Malatya’da yer alıyor. İkinci aşamada; il birinciliği düzenlenen illerden katılım hakkı kazanacak takımların coğrafi konumu dikkate alınarak ayrılacakları sekiz grupta, çift devreli oynayacakları lig maçları sonucunda ilk üç sırayı alan takımlar mücadeleye devam edecekler. Son aşamada finale kalacak on altı takım arasında düzenlenecek Türkiye Birinciliği müsabakaları sonucunda oluşan sıralama esas alınarak EBBL ligi birincisi ve ikincisi TB2L’ye katılma şansını elde edecek.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan; “Geçtiğimiz sezon katılım gösteren 78 takıma kıyasla bugün varılan 338 takımın bu lige katılımı basketbolun gelişiminde gösterdiğimiz çabanın karşılık bulduğunu gösteriyor. Yeni yapının sonuçlarını çok kısa sürede olumlu yönde alacağımızı ve gelecek yıl il birinciliği düzenleyen il sayısı ve buna bağlı olarak bölge sayısını da süratle artıracağımızı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com