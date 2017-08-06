Açılış için Malatya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dev kompleksin basın tribününden, soyunma odalarına, lavabolarından çim zeminine, kale direklerinden protokol tribününe kadar her alanını inceleyerek, yeni sezonda maç oynanmasına engel bir durumun olmadığını söyledi.

TOKİ’nin Türkiye’de statları değiştirme ve dönüştürme hamlesi çerçevesinde yapılan Malatya’nın yeni stadyumu, artık yeni sezonu bekliyor. Modern statta, ışıklandırma için tasarruflu ampuller kullanılırken, ses sistemleri ve dev skorboard ekranları da aktif hale getirildi. Çim zemin için her türlü kumlama, havalandırma, sulama ve gübreleme için araç parkı oluşturulurken, zeminin futbol oynamaya hazır olduğu belirtildi.

İlk yüklenici firması iflas ettiği için, tamamlama işini başka bir firmanın yürüttüğü yeni stadyumda yön tabelaları, sulama, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi çalışmalar tamamlandı. Stadın tüm alt yapısını oluşturan, makine sistemleri aktif duruma geçirilirken, soyunma odaları ve kapalı alanların her türlü lavabo, duş, ıslak zeminleri temizlenip kullanılır hale getirildi. Stat dışındaki otoparkların toprak bölümlerine 10 gün içinde yeşeren özel çimler ekilirken, yetişkin süs bitkileri ve otopark çizgileri de tamamen bitirildi.

Malatya stadyumu, Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de ilk maçı seyircisiz olduğu için ligin 3.haftasındaki Antalyaspor müsabakası ile görücüye çıkacak.

İHA