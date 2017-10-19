Yeni Malatyaspor U21 takımı antrenörü Murat Uçkun, “Yeni Malatyaspor altyapısı olarak önceki senelerde tesislerimiz yeterli olmadığı için, kendimize Malatya Spor Lisesi’ni pilot okul seçmiştik. İl dışından tespit ettiğimiz oyuncular sınavları kazanarak yatılı olarak spor lisesine yerleştiler. 2002 doğumlu olan Bektaş, Alihan, Emin bu çocuklarımızı kulüp bünyemize kazandırdık. Yine bu sene Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinin altyapıya geçmesiyle birlikte Haziran ayında yaptığımız seçmeler neticesinde ve önceden tespit ettiğimiz yetenekli oyuncuları kulüp bünyesine katarak kendi tesislerimizde kalmalarını sağlıyoruz. Bu oyuncularımızın çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki şehirlerde doğup büyümüş olan çocuklarımız. Şuanda U13, U14, U15, U16, U17, U19 ve U21 Elit Liglerin tamamında müsabakalara çıkan toplam 150 lisanslı futbolcumuz bulunmakta. Bunların içerisinde 20 futbolcumuz Malatya dışından kulübümüze kazandırdığımız oyuncular. İnşallah bu bölgelerde yeni projeler üreterek yetenekli sporcuları hem kulübümüze hem de Türk futboluna kazandırmış olacağız.” İfadelerini kullandı.

Berkan Durdu – 1998 Almanya

Diyar Uygur – 1997 Muş

Ertuğrul Karakayış – 1998 Ankara

İkbal İpek – 1998 Ergani

Rıfat Aslan – 1998 İstanbul

İsmail Karakaş – 1998 İstanbul

İbrahim Dilsiz – 1999 İstanbul

Orhan Uzunboy – 1999 Bingöl

Hüseyin Ekici – 2000 Adıyaman

Yunus Atlı – 2000 Diyarbakır

Hasan İlhan – 2000 Adıyaman

Buğrahan Kavaklı – 2000 İstanbul

Hüseyin Yeniş – 2001 Diyarbakır

İrfan Yavuz – 2001 Adıyaman

Enes İpek – 2001 Ergani

Emin Güleç – 2002 Kayseri

Alihan Azgıno – 2002 Adıyaman

Bektaş Sak – 2002 Ergani

Yusuf Özcan – 2003 Batman











ÖMER ALİ DELİBAŞ