Yeni Malatyaspor U21 takımı antrenörü Murat Uçkun, “Yeni Malatyaspor altyapısı olarak önceki senelerde tesislerimiz yeterli olmadığı için, kendimize Malatya Spor Lisesi’ni pilot okul seçmiştik. İl dışından tespit ettiğimiz oyuncular sınavları kazanarak yatılı olarak spor lisesine yerleştiler. 2002 doğumlu olan Bektaş, Alihan, Emin bu çocuklarımızı kulüp bünyemize kazandırdık. Yine bu sene Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinin altyapıya geçmesiyle birlikte Haziran ayında yaptığımız seçmeler neticesinde ve önceden tespit ettiğimiz yetenekli oyuncuları kulüp bünyesine katarak kendi tesislerimizde kalmalarını sağlıyoruz. Bu oyuncularımızın çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki şehirlerde doğup büyümüş olan çocuklarımız. Şuanda U13, U14, U15, U16, U17, U19 ve U21 Elit Liglerin tamamında müsabakalara çıkan toplam 150 lisanslı futbolcumuz bulunmakta. Bunların içerisinde 20 futbolcumuz Malatya dışından kulübümüze kazandırdığımız oyuncular. İnşallah bu bölgelerde yeni projeler üreterek yetenekli sporcuları hem kulübümüze hem de Türk futboluna kazandırmış olacağız.” İfadelerini kullandı.
Berkan Durdu – 1998 Almanya
Diyar Uygur – 1997 Muş
Ertuğrul Karakayış – 1998 Ankara
İkbal İpek – 1998 Ergani
Rıfat Aslan – 1998 İstanbul
İsmail Karakaş – 1998 İstanbul
İbrahim Dilsiz – 1999 İstanbul
Orhan Uzunboy – 1999 Bingöl
Hüseyin Ekici – 2000 Adıyaman
Yunus Atlı – 2000 Diyarbakır
Hasan İlhan – 2000 Adıyaman
Buğrahan Kavaklı – 2000 İstanbul
Hüseyin Yeniş – 2001 Diyarbakır
İrfan Yavuz – 2001 Adıyaman
Enes İpek – 2001 Ergani
Emin Güleç – 2002 Kayseri
Alihan Azgıno – 2002 Adıyaman
Bektaş Sak – 2002 Ergani
Yusuf Özcan – 2003 Batman
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