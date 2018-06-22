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Bölge spor turizmi için önemli bir karar

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanlığı’nın 1 ile 3 Mart 2018 tarihlerinde Munzur ve Pülümür Çayında yapmış olduğu rafting sporuna uygun olan parkurları belirleme raporu açıklandı.

Bölge spor turizmi için önemli bir karar

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanlığı’nın 1 ile 3 Mart 2018 tarihlerinde Munzur ve Pülümür Çayında yapmış olduğu rafting sporuna uygun olan parkurları belirleme raporu açıklandı.

22 Haziran 2018 Cuma 11:44
Bölge spor turizmi için önemli bir karar

Rapora göre, Dünya Rafting Federasyonu tarafından Munzur Çayı’nın Aşağıtorunoba-Venk Köprüsü güzergâhındaki parkurun, ulusal ve uluslararası yarışmalara uygun olduğu belirlendi. Bu güzergahta ulusal çapta yapılacak olan rafting yarışları, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun izni ve gerekli olan güvenlik önlemleri alınarak IRF kurallarına göre yapılacak.
Munzur Çayı’nın uluslararası rafting parkuru ilan edilmesinin önemine dikkat çeken Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “23-27 Mayıs 2018 tarihlerinde ilimizde ilk defa Munzur Nehri’nin muhteşem güzelliğinde Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 500 sporcu, teknik heyet ve hakem katıldı. Muhteşem bir şampiyona düzenlendi. İlimiz için önemli bir değer olan Munzur Nehri Dünya Rafting Federasyonu tarafından Uluslararası Rafting Parkuru ilan edildi. Munzur Nehri'miz artık su sporlarıyla, gondol gezintileriyle anılacak. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ‘ya teşekkür ederiz” dedi. 

busabahmalatya.com

İHA

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Spor Branşları
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