Bölge karması farklı kazandı

Organizasyon; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Kayseri bölgelerinden birer takım, Erzurum ile Van bölgelerinden karma bir takım olmak üzere 13 bölge karmasının katılımı ile gerçekleşiyor.

Müsabakalar 4’er takımlı bir ve 3’er takımlı üç grupta tek devreli lig usulüne göre oynanıyor. Grup birincisi olan 4 takım 12 Mayıs’ta yarı final maçında karılaşacak, final müsabakası ise 13 Mayıs’ta oynanacak. Müsabakalar sonunda birinci olan bölge karması takım, 4-10 Ekim tarihlerinde Bulgaristan’da düzenlenecek UEFA Regions Cup Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkını kazanacak. İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Erzurum ve Van Bölge-Ankara Bölge: 0-1, Trabzon Bölge-Kayseri Bölge: 0-1, Samsun Bölge-Bursa Bölge: 0-0, İzmir Bölge-Sakarya Bölge: 1-0, Adana Bölge-Malatya Bölge: 0-3.

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