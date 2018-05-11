Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102627
ALTIN
181.381
DOLAR
4.2550
STERLİN
5.7723
EURO
5.0782

Bölge karması farklı kazandı

Erzurum’da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Bölge Karmaları Futbol Turnuvası başladı. D Grubu’nda yer alan Malatya Bölge Karması, ilk maçında Adana Bölge Karmasını 3-0 mağlup etti.

Bölge karması farklı kazandı

Erzurum’da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Bölge Karmaları Futbol Turnuvası başladı. D Grubu’nda yer alan Malatya Bölge Karması, ilk maçında Adana Bölge Karmasını 3-0 mağlup etti.

11 Mayıs 2018 Cuma 10:29
Bölge karması farklı kazandı

Organizasyon; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Kayseri bölgelerinden birer takım, Erzurum ile Van bölgelerinden karma bir takım olmak üzere 13 bölge karmasının katılımı ile gerçekleşiyor.

Müsabakalar 4’er takımlı bir ve 3’er takımlı üç grupta tek devreli lig usulüne göre oynanıyor. Grup birincisi olan 4 takım 12 Mayıs’ta yarı final maçında karılaşacak, final müsabakası ise 13 Mayıs’ta oynanacak. Müsabakalar sonunda birinci olan bölge karması takım, 4-10 Ekim tarihlerinde Bulgaristan’da düzenlenecek UEFA Regions Cup Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkını kazanacak. İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Erzurum ve Van Bölge-Ankara Bölge: 0-1, Trabzon Bölge-Kayseri Bölge: 0-1, Samsun Bölge-Bursa Bölge: 0-0, İzmir Bölge-Sakarya Bölge: 1-0, Adana Bölge-Malatya Bölge: 0-3.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ErzurumMalatyaTFFFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel Olimpiyatlar nefes kesti
Özel Olimpiyatlar nefes kesti
Hakemler hakemlere karşı!
Hakemler hakemlere karşı!
65 yaş üstü teknik direktörler görev bekliyordu! Pütürge’den genç tercih!
65 yaş üstü teknik direktörler görev bekliyordu! Pütürge’den genç tercih!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim