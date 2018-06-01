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Bölge birinciliği için koştular!

Malatyalı sporcularında katıldığı Atletizm Festivali Bölge Birinciliği Erzincan’da yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tartan Atletizm Pisti'nde yapılan festivale 210 öğrenci katıldı.

Bölge birinciliği için koştular!

Malatyalı sporcularında katıldığı Atletizm Festivali Bölge Birinciliği Erzincan’da yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tartan Atletizm Pisti'nde yapılan festivale 210 öğrenci katıldı.

01 Haziran 2018 Cuma 11:05
Bölge birinciliği için koştular!

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Küçükler Atletizm Festivali bölge birinciliği yarışmasında gençler dereceye girebilmek için mücadele ettiler. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tartan Atletizm Pisti'nde yapılan festivale Erzincan, Tokat, Sivas, Tunceli ve Malatya'dan 210 öğrenci katıldı. Öğrenciler yüksek atlama, uzun atlama, fırlatma topu, 60 metre, 1000 metre ve 5x80 bayrak koşusu kategorilerinde yarışmalar da dereceye girmek için mücadele verdiler. Düzenlenen festival hakkında bilgi veren Uluslararası Atletizm Hakemi Hasan Kotan: " Öğrencilerimiz bu yarışmalarda yaş guruplarına ayrılıyor. Yarışmalar yüksek atlama, uzun atlama, fırlatma topu, 1000 metre ve 400 metre gibi parkurlardan oluşmaktadır. Yarışmalar sonucunda Türkiye Atletizm Federasyonun yapmış olduğu programlar doğrultusunda ferdi olarak ilk 3'e giren çocuklarımız federasyon tarafından takip edilip ileri zamanlarda kampa dahil edileceklerdir." dedi.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKoşuATLETİZMErzincanFestival
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