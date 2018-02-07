Bolat’a hakeme hakaretten ceza 



İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya’da oynana maçta mavi beyazlı kulübün müdürü Ahmet Tayfun ile Adıyaman 1954 takımının teknik görevlisi arasındaki küfürlü ve yumruklu kavganın devamı olarak geçen haftaki maçta cereyan eden olaylar AFDK’ya taşınırken, aynı kurul daha önce oynanan Dersim maçında yaşanan olayların faturasını da Yeşilyurt Belediyespor’a kesti.



Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un yöneticisi Eyüp Bolat’a 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Ceza gerekçesinde Bolat’ın maçın hakemine yönelik hakaret ve sürdürülen eylem olduğu açıklandı.



Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza ve gerekçesi şöyle:

“Malatya Yeşilyurtspor Kulübü Yöneticisi Eyüp Bolat hakkında 28.1.2018 tarihinde oynanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Dersimspor Spor Toto BAL müsabakasında, hakeme yönelik hakareti ve eylemini ısrarla sürdürmesi nedeniyle taktiren teştiden 75 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte 3 bin TL para cezası verilmesine karar verilmiştir.”

