BOKSUN KALBİ MALATYA’DA ATACAK!

Boks Federasyonu yeni uygulamasıyla ligin her haftasını farklı bir şehirde oynatıyor. Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde beşinci hafta maçları ise bugün ve yarın Malatya’da yapılacak. Ligde Malatya’yı temsil edecek Turgut Özal Boks İhtisas Kulübü takımı, hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör Aziz Bayduz yönetiminde çalışan boksörler ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor. Boks liginde 5. hafta maçlarının Malatya’da yapılmasının kendilerine büyük avantaj sağlayacağını belirten Bayduz, “Malatya’mız için büyük önem taşıyan bu organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sene hayata geçirilen bir uygulamayla ligimiz her hafta bir ilimizde oynanıyor. Turgut Özal Boks İhtisas Kulübü olarak bu müsabakalara en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımızla haftanın neredeyse her günü ağır antrenmanlarla müsabakalara hazırlık yapıyoruz. İnşallah Malatya olarak gelen kulüplerimize iyi bir sahipliği yapacağız.” diye konuştu.

“HERKESİ BEKLİYORUZ”

Boks İl Temsilcisi Mehmet Efe Bayrak da yapılacak Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde beşinci hafta maçlarına Malatya olarak iyi hazırlandıklarını söyledi. Malatya boksu için önemli bir organizasyon olacağını kaydeden Bayrak, “Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde beşinci hafta maçları Malatya’da yapılacak. Boks Federasyonu yeni uygulamasıyla ligin her haftasını değişik bir şehirde oynatıyor. Bu haftaki ev sahibi il Malatya. İnşallah iyi bir ev sahipliği yaparız. Ben katılımın yüksek olacağı düşüncesindeyim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkesi Atatürk Spor Salonundaki maçlarımıza bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi