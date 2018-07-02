Boksta “Süper” heyecan

Türkiye Boks Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan Türkiye Spor Toto Süper Boks Ligi 8. hafta karşılaşmaları bugün ve yarın Ankara’da oynanacak maçlarla tamamlanacak. İstanbul Bağcılar Olimpik Boks Kulübü ile karşılaşacak olan Turgut Özal Boks Kulübü Başkanı Aziz Bayduz, Ankara’da gerçekleştirilecek olan Spor Toto Boks Ligi sekizinci hafta müsabakalarından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi. 12 takımın yarıştığı ligde Malatya’yı temsil ettiklerini belirten Bayduz, şuana kadar aldıkları sonuçların kendilerine zafer yolunu açtığını belirtti. Bayduz, “Müsabakalara 10 sporcu ve 2 antrenör ile katılacağız. Önümüzdeki bu süreci en iyi şekilde değerlendirdik ve müsabakalara hazırlandık. Hedefimiz Ankara’dan iyi bir sonuçla dönmek. Müsabakalara uzun bir süre ara verilmişti. Antrenmanlarımızı sıkı şekilde sürdürdük. İnşallah Ankara’dan iyi bir sonuçla dönerek, ligde kalmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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