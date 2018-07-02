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Boksta “Süper” heyecan

Spor Toto Süper Boks Ligi 8. hafta maçında Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile İstanbul Bağcılar Olimpik Boks Kulübü ile karşılaşacak. 2-3 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da oynanacak müsabakalara iyi hazırlandıklarını belirten Turgut Özal Boks Kulübü Başkanı Aziz Bayduz hedeflerinin turnuvadan iyi bir sonuçla dönmek olduğunu söyledi.

Boksta “Süper” heyecan

Spor Toto Süper Boks Ligi 8. hafta maçında Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile İstanbul Bağcılar Olimpik Boks Kulübü ile karşılaşacak. 2-3 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da oynanacak müsabakalara iyi hazırlandıklarını belirten Turgut Özal Boks Kulübü Başkanı Aziz Bayduz hedeflerinin turnuvadan iyi bir sonuçla dönmek olduğunu söyledi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:05
Boksta “Süper” heyecan

Türkiye Boks Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan Türkiye Spor Toto Süper Boks Ligi 8. hafta karşılaşmaları bugün ve yarın Ankara’da oynanacak maçlarla tamamlanacak. İstanbul Bağcılar Olimpik Boks Kulübü ile karşılaşacak olan Turgut Özal Boks Kulübü Başkanı Aziz Bayduz, Ankara’da gerçekleştirilecek olan Spor Toto Boks Ligi sekizinci hafta müsabakalarından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi. 12 takımın yarıştığı ligde Malatya’yı temsil ettiklerini belirten Bayduz, şuana kadar aldıkları sonuçların kendilerine zafer yolunu açtığını belirtti. Bayduz, “Müsabakalara 10 sporcu ve 2 antrenör ile katılacağız. Önümüzdeki bu süreci en iyi şekilde değerlendirdik ve müsabakalara hazırlandık. Hedefimiz Ankara’dan iyi bir sonuçla dönmek. Müsabakalara uzun bir süre ara verilmişti. Antrenmanlarımızı sıkı şekilde sürdürdük. İnşallah Ankara’dan iyi bir sonuçla dönerek, ligde kalmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
BoksAziz Bayduz
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