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Boksta kıyasıya mücadele başlıyor

Türkiye Boks Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası 16-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Malatya’dan sporcular da bu şampiyonada kıyasıya mücadele edecek.

Boksta kıyasıya mücadele başlıyor

Türkiye Boks Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası 16-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Malatya’dan sporcular da bu şampiyonada kıyasıya mücadele edecek.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:26
Boksta kıyasıya mücadele başlıyor

Türkiye Boks Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası 16 22 Temmuz tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta yapılacak. Sporcular, düzenlenecek olan şampiyonada kıyasıya mücadele verecek. Müsabakalar sonunda ise madalyalar takdim edilecek. Malatya’yı temsil edecek sporcuları belirlemek üzere 26-27 Haziran 2018 tarihleri arasında Turgut Özal Kamp Eğitim Merkezi Spor Salonu’nda boks seçmelerinin yapılacağı bildirildi. Öte yandan önceki gün yapılan müsabakalarda yarı finale yükselen sporcular da belirlendi. Yarı finale yükselen sporcular şöyle: Ali Demir - 46 kilo, Hacı Mehmet Doğu - 48 kilo, Metin İnal - 50 kilo, Emre Gündüz - Şerifcan Apaydın - 54 kilo, Mustafa Atıcı - 57 kilo, Can Şahin - 60 kilo, Doğukan Levent - İbrahim Özdemir - 63 kilo, Abdul Vahid Eren - 75 kilo, Hasan Efe Sarıtaş - 80 kilo, Furkan Doğu - +80 kilo.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Boks Federasyonuşampiyona
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