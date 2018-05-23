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Boksta haftanın programı netleşti

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Boks Ligi’nin 8.ve 9. haftalarında oynanacak müsabakaların tarihi belli oldu.

Boksta haftanın programı netleşti

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Boks Ligi’nin 8.ve 9. haftalarında oynanacak müsabakaların tarihi belli oldu.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:19
Boksta haftanın programı netleşti

Federasyon, Ramazan ayı ve Akdeniz Oyunları münasebetiyle ertelenen müsabakaların yeni tarihlerini açıklaı. 24 Haziran 2018 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı seçimi de göz önünde bulundurularak yapılan maç takvimi şu şekilde: Spor Toto Boks Ligi sekizinci hafta müsabakaları 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da oynanacak. Spor Toto Boks Ligi’nin dokuzuncu hafta karşılaşmaları ise 14-15 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de oynanacak. Spor Toto Boks Ligi’nde yedinci hafta müsabakaları Osmaniye’de oynandı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi spor salonunda yapılan müsabakalarda; Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü, Ankara Aski Spor Kulübü ve Hatay Kocaçınar Spor Kulübü rakiplerini mağlup ederek 3 puanı hanelerine yazdırdı. Müsabakaların ikinci günündeyse Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Kayseri Birlik Gençlik Spor Kulübü 3 puan alan diğer takımlar oldular.

Toplu sonuçlar ise şu şekilde: Hatay Kocaçınar Spor Kulübü 10: 0 Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü, İstanbul Bağcılar Spor Kulübü 3: 5 Ankara Aski Spor Kulübü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Spor Kulübü 2: 8 Osmaniye Aile ve Sosyal PolitikalarSpor Kulübü, Kayseri Birlik Gençlik Spor Kulübü 5: 4 Malatya Turgut Özal Boks Kulübü, Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü 2: 7 Fenerbahçe Spor Kulübü, Ankara Sağlık Spor Kulübü 1: 9 Beşiktaş Jimnastik Kulübü.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Boks FederasyonuSpor Toto Boks Ligi
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