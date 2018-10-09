Türkiye Şampiyonalarının daha kaliteli ve düzenli yapılması, Türk Boksunda kalitenin ve rekabetin artması amacıyla Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulunun 23/09/2013 tarih ve 16 sayılı kararıyla Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası öncesi Türkiye üç gruba ayrılarak önce il seçmeleri ardından grup müsabakaları yapılması daha sonrada Türkiye şampiyonasının yapılması kararlaştırılmış ve 2013 yılından beri yapılan bu uygulamadan arzu edilen verimin alınması nedeniyle, 2018 yılında da aynı uygulamanın devam edilmesine karar verdi.Türkiye’de tüm iller üç gruba ayrılırken, Malatya üçüncü grupta yer aldı. Üçüncü grupta Malatya’nın yan sıra şu iller bulunuyor: “Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman.”

Boksta gruplar açıklandı

Türkiye Şampiyonalarının daha kaliteli ve düzenli yapılması, Türk Boksunda kalitenin ve rekabetin artması amacıyla Türkiye Boks Federasyonu illeri üç gruba ayırdı. Buna göre, Malatya üçüncü grupta yer aldı.