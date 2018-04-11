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BOKSTA 5. HAFTA GERİDE KALDI

Türkiye Boks Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nin Malatya’da yapılan beşinci hafta müsabakaları sonucunda Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

BOKSTA 5. HAFTA GERİDE KALDI

Türkiye Boks Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nin Malatya’da yapılan beşinci hafta müsabakaları sonucunda Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:21
BOKSTA 5. HAFTA GERİDE KALDI

Malatya Turgut Özal Boks ise karşılaştığı Ankara ASKİ ile 4-4 berabere kaldı. Boks Ligi’nde beşinci hafta müsabakaları Malatya Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. İki gün süren müsabakalar büyük bir heyecana sahne oldu. İstanbul Bağcılar Olimpik, Hatay Kocaçınar, Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ, Samsun İlkadım Belediye, Kayseri Birlik Gençlik ve Spor, ASKİ, Erzurum Gençlik ve Spor, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik, Beşiktaş, Malatya Turgut Özal Boks, Fenerbahçe ve Ankara Sağlık Spor Kulüpleri mücadele etti.

Spor Toto Boks Ligi’nin beşinci haftasında alınan toplu sonuçlar şöyle oluştu: "Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü-Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ: 5-3, Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü-İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü: 6-4, Beşiktaş-Hatay Kocaçınar Spor Kulübü: 7-3, Fenerbahçe-Samsun İlkadım Belediye Spor Kulübü: 10-0, Malatya Turgut Özal Boks-Ankara ASKİ: 4-4, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik-Ankara Sağlık Spor Kulübü: 4-6."

FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Alınan bu skorlarla Fenerbahçe 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Beşiktaş 15 puan ve averajla ikinci sıradaki yerini korurken, Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü ise puanını 12’ye çıkararak üçüncü sırada yer aldı. Fenerbahçe’ye yenilerek 10 puanda kalan Samsun İlkadım Belediye Spor Kulübü ise dördüncü sırada kaldı. Türkiye Boks Federasyonu Eyüp Gözgeç, “Türkiye, dünya ve Avrupa’da ilk defa bir boks liginin kurulması önemliydi. Bu ligi, çok büyük katkılarla, özveriyle kurduk. Bir kulübümüzün de Malatya’dan çıkması önemli” dedi. Gözgeç, boks liginde müsabakaların çekişmeli geçtiklerini belirterek, “İlk sene olması itibariyle bizim için bir geçiş dönemi var. Hem Malatya hem de diğer takımlarımız içinde geçiş dönemi. İnşallah bunu sürdürülebilir yaparsak ileride daha iyi yerlere geleceğimizi umut ediyorum.” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Boks FederasyonuSpor Toto Türkiye Boks LigiMalatyaFenerbahçe
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