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BOKS ŞAMPİYONASINDA 3. OLDU

21-27 Ocak 2018 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenen Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Adıyaman’ı temsil eden 17 yaşındaki Zeynep Demir, Türkiye 3’ncüsü olarak dereceye girmeyi başardı.

BOKS ŞAMPİYONASINDA 3. OLDU

21-27 Ocak 2018 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenen Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Adıyaman’ı temsil eden 17 yaşındaki Zeynep Demir, Türkiye 3’ncüsü olarak dereceye girmeyi başardı.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 14:04
BOKS ŞAMPİYONASINDA 3. OLDU

Asgari ücretle çalışan Mustafa Demir’in dört çocuğundan birisi olan Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Zeynep Demir’in Adıyaman Belediyesi tarafından verilen destekle turnuvaya katıldığını söyleyen baba Mustafa Demir, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti. Adıyaman’da futboldan başka spor dalına yeterince destek verilmediğinden yakınan Baba Demir, genç sporculara destek verilmesini istedi. Baba Demir, “4 çocuğum var. Eşim dışında ailemin tüm bireyleri sporla ilgileniyor. Kızım Zeynep’te küçük yaşından bu yana boks sporuyla uğraşıyor. Şimdiye kadar katıldığı turnuvalarda madalyalar kazandı ancak maddi imkansızlıklardan dolayı birçok turnuvaya da katılamadı. Son olarak Nevşehir’de düzenlenen Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası’na katılmasında ve bu turnuvada Türkiye derecesi elde etmesinde en büyük pay Adıyaman Belediyemizindir. Geçen yıl da belediyemizin destekleriyle Antalya’da düzenlenen Muay-Thai Uluslararası Şampiyonasına katılan kızım, bu turnuvada da şampiyonluğa ulaşmıştı. Aynı şampiyonaya katılan oğlum Sezer Demir ise Avrupa Şampiyonu olmuştu. Elde ettiğimiz başarılarda emeği olan belediyemize ve belediye başkanımıza her zaman yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Belediyemizin verdiği destek olmasaydı u turnuvalara katılamazdık” dedi. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Nevşehir’de düzenlenen ve 54 ilden 597 sporcunun yarıştığı Yıldız, Genç ve Büyükler Türkiye Boks Şampiyonası’nda 3’ncü olan Zeynep Demir ise yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıyı tüm Adıyaman’a ve özellikle de her zaman kendisine destek olan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya armağan ettiğini vurguladı. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Zeynep Demir
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