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BOKS HEYECANI BAŞLIYOR

7-8 Nisan tarihleri arasında Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde 5. hafta müsabakaları Malatya’da yapılacak.

BOKS HEYECANI BAŞLIYOR

7-8 Nisan tarihleri arasında Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde 5. hafta müsabakaları Malatya’da yapılacak.

06 Nisan 2018 Cuma 10:53
BOKS HEYECANI BAŞLIYOR

Spor Toto Türkiye Boks Ligin 5. hafta müsabakaları 7-8 Nisan tarihlerinde Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak. Dördüncü haftada Cumartesi günü yapılan ilk gün müsabakalarda ringe çıkan İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü, Kayseri Birlik Gençlik Spor Kulübünü 8-1’lik skorla, Erzurum Gençlik Spor Kulübü Hatay Kocaçınar Spor Kulübünü 6-4’lük skorla mağlup ederek haftayı üç puanla kapatan kulüpler oldu. Günün son müsabakasında Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü, Malatya Turgut Özal Spor Kulübünü 6-4 mağlup ederek ligdeki ilk üç puanını hanesine yazdırmış oldu. İkinci gün müsabakalarında ise Ankara Sağlık Spor Kulübü Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Spor Kulübünü 6-4, Fenerbahçe Spor Kulübü Ankara Aski Spor Kulübünü 8-2, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ise Samsun İlkadım Belediye Spor Kulübünü aynı skorla 8-2 mağlup ederek haftayı galibiyet ile tamamlayan diğer kulüpler oldu. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar sonucunda Fenerbahçe 12 puan ile liderliğini beşinci haftaya taşırken, Beşiktaş Jimnastik Kulübü aynı puanla ikinci, Hatay Kocaçınar Spor Kulübü 9 puan +12 averajla üçüncü sırada tamamlamış oldu.
Spor Toto Türkiye Boks Ligi beşinci hafta müsabakaları 7-8 Nisan Atatürk Spor salonunda yapılacak. İki gün sürecek Spor Toto Türkiye Boks Ligi 5. hafta müsabakalarına 12 kulüp katılacak.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Türkiye Boks LigiMalatya
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