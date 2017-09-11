Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın son çalışmasını dün Orduzu Pınarbaşı’nda yaparak, havayoluyla akşam saatlerinde İstanbul’a gitti. Oldukça kısa tutulan ter idmanı 50 dakika sürdü.

SAĞLAM KADRO İSTİKRARINI BOZMAK İSTEMİYOR

Hafta boyunca Kasımpaşa maçının teknik ve taktik anlayışını çalıştırdığı oyuncularına son idmanda da tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmeyen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, çift kale maçta ve dar alan oyunlarında yelek verdiği isimlerle belirleyeceği ilk on bir konusunda ipuçları verdi. Kasımpaşa karşısında Sivas’ta yaptığı gibi önde başlamak yerine oyunu daha dengeli ve kontrollü götürmeyi planladığı öğrenilen Sağlam, hızlı kontra ataklarla sonuca gitmeyi planlıyor. 3 puan için gideceklerini oyuncularına ezberleten Ertuğrul Sağlam, ideal ilk on biri bozmayı düşünmüyor.

KENAR KULÜBE DAHA ZENGİN!

Kasımpaşaspor’dan alınan Adem Büyük’ü sözleşmesindeki maddeden dolayı bu maçta oynatamayacak Yeni Malatyaspor’da kalede Ertaç, savunmada Yalçın ve Mina, sol bekte Cissokho, sağ bekte Issam Chabeke, orta ikilide Azubuıke ve Aytaç Kara, sol önde Eren, sağ önde Dia, forvet arkasında Barazite, forvette ise Khalide’in görev alması bekleniyor. Milli takımdan golle dönen Faslı Khalid ve formda olan Dia ile Aytaç Kara Sağlam’ın en güvendiği isimler olarak dikkate çekiyor. Gine milli takımında şans bularak fiziksel olarak yavaş yavaş hazır hale gelen Sadio Diallo ile Dening ve Turgut Doğanşahin de kenar kulübeden hamle oyuncusu olarak taraftarın ve teknik heyetin umudu olacak.

MALATYALILAR AKIN EDECEK!

Saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak müsabakada Malatyalı futbolseverler de kendilerine ayrılan 600 kişilik tribünün büyük bir bölümünü dolduracak. İstanbul’da yaşayan Malatyalılar ciddi anlamda biletlere ilgi gösterirken, yaklaşık 500 biletin satıldığı öğrenildi.

FATİH AVCI