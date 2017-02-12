Liglere verilen 15 günlük Ziraat Türkiye Kupası arasından sonra meşin yuvarlak bugün yeniden dönmeye başlayacak. TFF 1. Lig’de 20. haftanın açılışını İstanbul’da E. Y. Malatyaspor yapacak. Uzun süre önde götürdüğü şampiyonluk yarışında ipleri yeniden eline geçirmek isteyen doğunun kaplanları için bu maç aynı zamanda büyük bir buluşmaya sahne olacak. En son 2005 yılında İstanbul’daki taraftarının önüne ev sahibi olarak Olimpiyat Stadı’nda çıkan sarı kırmızılılar, tam 12 yıl sonra bu kez Türkiye’nin en modern ve iyi stadını mesken tutacak. Vodafone Arena Stadı’nda Denizlispor’u ağırlayacak sarı kırmızılı temsilcimizde sakat Murat Akça dışında eksik bulunmuyor.

İRFAN BUZ’DAN KAZANDIRAN KADRO!

Karşılaşmanın hazırlıklarını 10 gün boyunca Antalya kampında yapan Yeni Malatyaspor, bu süre zarfında yeni transferlerin uyumu ile sakat oyuncuların iyileşmesi konusunda iyi bir kamp dönemi geçirdi. Denizlispor maçında sahaya süreceği kadroyu belirleyen teknik direktör İrfan Buz, rakibin deplasmandaki başarılı sonuçlarını göz önünde bulundurarak sahaya idela ilk on biri çıkaracak. Savunmada Mehmet Sak ve Sadık’ın dönmesiyle, Yiğitcan ve Caner Arıcı’nın yanına bu oyuncular monte edecek İrfan Buz, orta sahada takımın oyun anlayışı oturduğu için Sedat ve Azubuıke ikilisinden vazgeçmeyecek. Sol önde formayı yine Dialiba’ya sağda Pereira’ya verecek Buz’un en büyük hücum silahı Ayite tek forvet oynayacak. Buz’un forvet arkasında tercih edeceği isim ise Mba ya da İrfan ikilisinden biri olacak.

TRT MAÇI İKİ KANALDAN BİRDEN YAYINLAYACAK!

Yeni Malatyaspor’un İstanbul’da oynayacağı maçı ise Süper Lig hakemi Özgür Yankaya yönetecek. Sarı kırmızılı temsilcimizin İnönü Stadı’nda Pendikspor’a 1 – 0 yenildiği maçta görev yapan Yankaya, yine Yeni Malatyaspor’un bu sezon deplasmanda Elazığspor’u 2 – 1 yendiği müsabakada görev yapmıştı. Ahmet Burak Solakel’i Elazığ deplasmanında kolay sarı kartlarla oyundan atan Yankaya, Edirne bölgesi hakemi. Yeni Malatyaspor – Denizlispor müsabakasını yayıncı kuruluş TRT iki kanalından canlı verecek. TRT Spor ve TRT Kurdi’den naklen yayınlanacak maç için dün akşam saatlerine kadar 8 bin bilet satıldı.

FATİH AVCI