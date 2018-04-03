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BOCCE MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

2017 - 2018 Eğitim – Öğretim yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler Bocce Grup Müsabakaları, 15 kız 13 erkek takımından toplam 140 sporcunun katılımıyla Malatya’da tamamlandı.

BOCCE MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

2017 - 2018 Eğitim – Öğretim yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler Bocce Grup Müsabakaları, 15 kız 13 erkek takımından toplam 140 sporcunun katılımıyla Malatya’da tamamlandı.

03 Nisan 2018 Salı 12:29
BOCCE MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün 2017 - 2018 Eğitim – Öğretim yılı faaliyet programında yer alan 31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihleri arasında İnönü Stadyumunda gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Bocce Grup Müsabakaları sona erdi. Müsabakalara Malatya, Adana, Adıyaman, Batman, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Osmaniye, Şırnak, Kayseri, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinden 15 kız takımı 13 erkek takımı toplamda 140 sporcu katıldı.

İnönü Stadyumunda yapılan açılış seremonisine Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Okul sporları personeli Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, il temsilcisi Mürsel Kurt, hakemler, antrenörler ve sporcular katıldı.  Açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya açılış konuşmasında, ” 2017 – 2018 eğitim öğretim yılı Okullar arası Gençler Bocce Grup müsabakalarına hoş geldiniz. Grup yarışmalarında dereceye giren sporcular 07 – 08 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya – Kemer de düzenlenecek olan Türkiye 1.nciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklardır. Türkiye 1.ciliği müsabakasında dereceye giren takım ISF tarafından organize edilen ve 02 - 09 Mayıs 2018 tarihleri arasında Fas-Marrakech’te düzenlenecek olan Gymnasiade’a katılmaya hak kazanacaklardır. Bu gruptan çıkan takımlarımızın ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil edeceği bilinç ve disiplini ile müsabakaları tamamlamanızı diliyorum. Sizleri ev sahibi olarak ilimizde görmekten mutluluk duyduk. Müsabakaların fair-play ruhunda başlayıp bitirilmesini temenni ediyorum ve müsabaka katılan sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum.” diye konuştu.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Okul Sporları Gençler Bocce Grup Müsabakaları
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