“Bizim için 1 puan iyi”

Süper Lig’in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Erol Bulut, “Zor bir deplasman olacağını zaten maçtan önce defalarca söylemiştim. Zor karşılaşmadan değerli bir puan aldığımız için tabi ki mutluyuz. Maça da iyi başladık. İlk yarının son 20 dakikasında verdiğimiz 1-2 tane pozisyon var. İkinci yarıda da rakibe verdiğimiz pozisyon var ama bizim yakaladığımız pozisyonlar var. 2 takım da fırsatlarını değerlendiremediler. Sonuçta her 2 takım da 1 puanla ayrılmış oldu. Bizim için iyi bir puan. Yolumuza iyi şekilde devam ediyoruz. Adem Büyük bizim için çok önemli bir futbolcu. Çalışkanlığı ve topu tutma özelliğiyle elinden geleni tıpkı diğer arkadaşları gibi yapıyor. Gol pozisyonlarında biraz daha iyi konsantre olup iyi vuruşlar yapmış olsa golünü de atmış olacak. İnşallah haftaya.” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com