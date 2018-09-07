“Bize yakışmadı” diyen biri var!

Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük, Atiker Konyaspor karşısında kendilerine yakışmayan bir futbol oynadıklarını ifade ederek, yaptıkları hataları iyi analiz edip, bu hataları Beşiktaş maçında tekrarlamayacaklarını söyledi. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Büyük, Atiker Konyaspor karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

“RAKİBİ ÇÖZMEMİZE RAĞMEN DOĞRULARI YAPAMADIK”

Tecrübeli futbolcu, Atiker Konyaspor karşısında kötü futbol oynadıkları öz eleştirinde bulunarak, “Bize yakışmayan bir oyundu. Özellikle ilk 3 haftanın ardından böyle bir futbol oynamak bize yakışmadı. Açıkçası bizde beklemiyorduk ama tabi ki onun nedenlerini araştıracağız, analizlerimizi ona göre yapacağız. Atiker Konyaspor maçında yaptığımız hataları en azından büyük bir bölümünü bir sonraki maçta yapmamaya çalışacağız. Gerçekten çok kötü oynadık. Zaten maça çok iyi başlayamadık. Aslında baskılı başladık ama daha sonra futbol anlamında çok fazla iyi şeyle yapamadık. Antrenmanda çalıştığımız rakibimizin eksik yönlerini bildiğimiz halde doğruları yapamadık. Üzgünüz. Taraftarlarımızı, şehri üzdük ama en az bizde onlar kadar üzüldük. Daha fazla üzüldük çünkü böyle bir atmosferde, ortamda maç kaybetmemiz bize yakışmadı. Kendi sahamızda kaybettik. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Değerlendirebilseydik ya da en azından birisini atabilseydik, maç bambaşka bir boyuta gelecekti. Belki de kötü oyuna rağmen kazanabilirdik” diye konuştu.

“BEN ARKADAŞLARIMA VE ŞEHRE İNANIYORUM”

Büyük, milli maç nedeniyle lige verilen arada Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydederek, şunları söyledi: “Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz. Kazanmak için mücadele ediyoruz ama bazen olmuyor. Bazı şeyler istediğiniz gibi gitmiyor. Kimisi kendi gününde oluyor, kimisi o gün bambaşka bir psikolojide maça çıkıyor. Ama böyle kaybetmek bize yakışmadı. En azından iyi futbol oynayarak kaybetseydik, bir tesellimiz olurdu. Atiker Konyaspor maçı geride kaldı. Analizimizi yaparak, yaptığımız hataları bir daha yapmamaya çalışacağız. Çünkü milli aradan sonra çok önemli bir maça, deplasmana gidiyoruz. Bu hataları aynı şekilde orada da yaparsak, büyük takımlara, kaliteli oyunculara karşı yaparsak ortaya bambaşka bir sonuç çıkabilir. Tabi biz buna izin vermeyeceğiz. Umarım ilk 3 haftada izlettirdiğimiz Malatyaspor’u, bu haftadan itibaren tekrar izlettiririz iye düşünüyorum. Ben arkadaşlarıma, şehrime inanıyorum. Her şey çok daha güzel olacak. busabahmalatya.com