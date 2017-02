TFF 1. Lig’in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Denizlispor ile İnönü Stadı’nın zemininin bozukluğundan dolayı Vodafone Arena’da karşılaştı. Mücadele Evkur Yeni Malatyaspor’un 3-1’lik üstünlüğü ile sonuçla noktalandı.



Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Dialiba,Pereira ve Ayite kaydetti.Horozların tek golü Alperen'den gelirken Yeni Malatyaspor bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



Maçtan dakikalar

43. dakikada Azubuike’nin ceza sahası sol çaprazına attığı pasta topla buluşan Dialiba’nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.1-0

62. dakikada İrfan’ın kullandığı köşe vuruşunda Pereira ön direkte dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

68. dakikada Moritz’in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Alperen’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

72. dakikada Caner’in ceza sahası dışı sağ çaprazından açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Ayite'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

90. dakikada Ayite'nin sol kanattan çizgiye inerek içeri çevirdiği topa Murat Yıldırım dokundu ve top üst direkten dönerek kaleci Asil Kaan'da kaldı.

90+2. dakikada Ferhat'ın ceza sahası içinde golü eliyle engellediği gerekçesiyle hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi.

90+3. dakikada Anıl'ın kullandığı penaltı vuruşunu Ertaç çıkardı.



Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Erdinç Sezertam xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Caner xx, Murat Akça xx (Yiğit Can dk. 74 x), Godson xx, Sadık xx, İrfan xx (Murat Yıldırım dk. 85 x), Pereira xx (Mba dk. 80 x), Dialiba xx, Sedat xx, Ferhat xx, Ayite xx

Yedekler: Hakan, Eren, Ahmet, Rahman Buğra

Teknik Direktör: İrfan Buz

Denizlispor: Asil Kaan xx, Burak xx, Ömer Alp xx, Cenk xx, Kerem Can xx, Alperen xxx, Sankoh xx (Berkan dk. 72 x), Moritz xxx (Anıl dk. 68 x), Ziya xx, Kappel x (Cihan dk. 75 x), Yasin xx

Yedekler: Zeki, Taha, Veli, Şevki

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Dialiba (dk. 43), Pereira (dk. 62) Ayite (dk. 72) (Evkur Yeni Malatyaspor), Alperen (dk. 68) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Ferhat (90+4. dk) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Ayite, Murat Akça, Sedat, Ertaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Kerem Can, Sankoh, Moritz (Denizlispor)







FATİH AVCI