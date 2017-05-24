Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselmesi şehrin dört bir yanında mutlulukla karşılanırken, BUSABAH gazetesinin genç ve dinamik ekibi de sarı kırmızılı takımın bu başarısını kutlayanlar kervanına katıldı. Önceki gün gerçekleştirilen kutlama töreninde şehir turu atılırken, İnönü Caddesi’nde üstü açık otobüsle tören alanına giden Yeni Malatyaspor ve il protokolünü taşıyan konvoyu takip eden gazete çalışanlarımız hazırladıkları karanfili takım otobüsüne attı. İrfan Buz, futbolcular Azubuike, İrfan Başaran, Mehmet Sak, Sadık ve kaptan Sedat’ın olduğu bölüme gelen karanfiller otobüste yolculuk yapan kafileyi hem şaşırttı hem de ekstra mutlu yaptı. Gazete binasının Dörtyol’a bakan balkonundan kutlamalara katılan BUSABAH çalışanlarının bu coşkusu sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

HABER MERKEZİ