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Bizdeki Bedelliler kim?

Bizdeki Bedelliler kim?

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:53
Bizdeki Bedelliler kim?

Türkiye’de gündemin üst sıralarında yerini alan “Bedelli Askerlik” askerliğini yapmamış futbolcuları da yakından ilgilendiriyor. Askerlik kanuna göre Süper Lig ve TFF 1. Lig’de top koşturan Türk futbolcular formasını giydikleri takımların 3’te 1 oranında kadrosunda yer alması durumunda 38 yaşına kadar askerlik durumlarını tecil ettirme hakkına sahipler. 38 yaşına kadar tecil hakkını kullanmayarak belirlenen kriterlere uyum sağlayan ve bedelli askerlikten yararlanacak olan futbolcular bu yıl içerisinde forma giydikleri takımlarda 3’te 1 oranında oynama oranına bakılmaksızın istedikleri dönemde askerlik görevlerini tamamlayabilecekler. Bu durumun kulüpleri zor durumda bırakacağı kanısına varan Milli Savunma Bakanlığı’nın bedelli askerlik dönemlerini belirlerken futbolcular için de bir düzenlemeye gideceği ifade edildi. Yeni Malatyaspor kadrosundan ise Bedelli Askerlik için şartları tutan isimler ise şöyle: Eren Tozlu, Ertaç Özbir ve Sadık Çiftpınar. Bu oyuncuların bedelli askerlik yasalaştığında, 25 günlük süreyi nasıl tamamlayacakları ise henüz bedellinin detayları belli olmadığından bilinmiyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporBedelli Askerlik
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