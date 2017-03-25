Mehmet Sak, Yeni Malatyaspor’un başarılı gidişi, rakipleri ile arasındaki puan farkını açmasını ve kendi sağlık durumuyla ilgili çalışmayı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım içerisinde uyumun çok iyi olduğunu söyleyen Mehmet Sak “Takım içerisinde şuan her şey yolunda gidiyor. Geçen hafta önemli zor Manisaspor maçından galibiyetle ayrılmayı başardık. Önümüzde şimdi yine önemli bir Elazığspor müsabakası var. Bu maça da antrenmanlarda en iyi şekilde hazırlanıp, sahadan galip ayrılmak istiyoruz. Elazığspor ve Malatyaspor arasındaki rekabeti herkes biliyor. Taraftarımız için öneminin farkındayız ve ona göre konsantre olacağız. En iyi performansımızı sunmak için çok çalışıp iyi mücadele edeceğiz. Galip gelebilmenin en püf noktası, iyi konsantre olup hazır olmak.” dedi.

O BÖLGEDE SÜREKLİ BİR TALİHSİZLİK VAR

Sakatlığının geçtiğini ve takımla birlikte antrenmanlara çıkacağını ifade eden orta saha oyuncusu “Hafta içerisinde tedavilerimin sona ermesiyle kendimi şuan çok iyi ve hazır hissediyorum. Önümüzdeki antrenmanlarda takımla birlikte çalışmalara yüzde 100 katılacağım. Takımda her halde benimde oynadığım bölgede bir talihsizlik sorunu var. Ferhat Kiraz oynuyor sakatlanıyor, ben oynuyorum sakatlanıyorum, Osman Fırat oynuyor ceza alıyor, bir türlü nedense o mevki de sabit bir oyuncu olmadı. Tabi önemli olan takımın galip gelip puan alması. Eksik futbolcuların olduğu haftaları oynayan futbolcular çok iyi değerlendirdi. Kimse kimsenin yokluğunu aratmadı. Onun için ilerleyen haftalar da yine aynı şekilde devam edip en iyi şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI HİSSEDİYORUM

Ligde Yeni Malatyaspor’un elde ettiği avantajdan bahseden Mehmet Sak, şampiyonluk havasını artık hissettiğini belirterek, “Yeni Malatyaspor’a geldiğim günden beri takımı bir üst lige çıkaracak güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü takımda futbolcuların uyumu o havayı solumama neden oluyor. Çok iyi arkadaşlığımız var. Geçen yıl Adanaspor da şampiyon olduğumuz da yine aynı atmosferi yakalamıştık. Sezon başından beri burada da bu samimi ortamın olduğunu düşünüyorum. Geçen yıla oranla aynı 25. Haftada Adanaspor’un toplamış olduğu 47 puan dan 3 puan fazla topladık. Bizim için bu aslında büyük bir avantaj, çünkü geçen yıl altımızdaki takımlarla puan farkını bu kadar açmamıştık. Kalan 9 maçta alınabilecek tüm puanları almak için mücadelemiz devam edecek. Allah nasipte ederse kendi hesaplarıma göre de sezon sonu Yeni Malatyaspor camiasının adını bir üst lige yazdıracağımızı düşünüyorum. “ şeklinde sözlerini tamamladı.

FATİH AVCI