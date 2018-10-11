Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94748
ALTIN
234.760
DOLAR
5.9880
STERLİN
7.9053
EURO
6.9322

“Biz Hayal Kurmuyoruz”

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi ekiplerinden Malatyaspor, yeni sezon startını verdi. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, yemekte bir araya gelirken, hedef ve beklentiler konuşuldu. Malatyaspor’un kulüp ikinci başkanı İdris Payza, Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Yargıtay’da bulunan Malatyaspor Kamu Davası ile ilgili dosyaya kulüp olarak müdahil olduklarını ifade etti. Malatyaspor’u 3.Lige çıkarmak istediklerini dile getiren Payza, “Biz hayal kurmuyoruz. Malatyaspor’u Kocaelispor, Sakaryaspor gibi yapacağız” dedi.

“Biz Hayal Kurmuyoruz”

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi ekiplerinden Malatyaspor, yeni sezon startını verdi. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, yemekte bir araya gelirken, hedef ve beklentiler konuşuldu. Malatyaspor’un kulüp ikinci başkanı İdris Payza, Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Yargıtay’da bulunan Malatyaspor Kamu Davası ile ilgili dosyaya kulüp olarak müdahil olduklarını ifade etti. Malatyaspor’u 3.Lige çıkarmak istediklerini dile getiren Payza, “Biz hayal kurmuyoruz. Malatyaspor’u Kocaelispor, Sakaryaspor gibi yapacağız” dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:55
“Biz Hayal Kurmuyoruz”

Malatyaspor, 25 Kasım’da başlatılması planlanan Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi için hazırlıklarına başladı. Geçen sezon ki kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, transfer çalışmaları için yoğun bir mesai harcıyor.

Transferde görüşmelerini sürdüren Malatyaspor, Malatya Gücü Futbol Kulübü’nde forma giyen Erkan Ercan, Cihat Vurmaz, Mehmet ve Ahmet Aşıt ile Battalgazi Belediyespor’dan Serkan Beke’yi kadrosuna kattı.

“MALATYASPOR’U BU HALE GETİRENLER HESAP VERECEK”

Malatyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Güner, “Bir aile olalım, kulüp içerisinde birlik ve beraberlik olsun. Yapılması gerekeni yapalım. Bu takımı bu hale getirenleri Malatya kamuoyu da, sizlerde biliyorsunuz. Malatyaspor’u bu hale getirenler kanuna, memlekete, Malatyalılara hesap verecek” dedi.

Malatyaspor’un kulüp ikinci başkanı İdris Payza, Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Yargıtay’da bulunan Malatyaspor Kamu Davası ile ilgili dosyaya kulüp olarak müdahil olduklarını ifade etti. Malatyaspor’u 3.Lige çıkarmak istediklerini dile getiren Payza, “Biz hayal kurmuyoruz. Malatyaspor’u Kocaelispor, Sakaryaspor gibi yapacağız” dedi.

“İYİ GÜNDE HERKES TAKIMIN YANINDA”

Payza, Malatya ve Malatyaspor’u sevenlerin zor gününde takımın yanında olduğunu ifade ederek, “İyi günde herkes takımın yanında. Bu değere başkanımız Mustafa Güner ile birlikte sahip çıktık” şeklinde konuştu.

Malatyaspor Kamu Davası’nda 137 kişinin yargılandığını anımsatan Payza, “Davayı 7 yıldır hasıraltı etmişler. Muhatap olmaması için kulübü kapatmaya çalışmışlar. Yargıtay’daki dosyaya avukatlarımız devreye girdi ve kulüp başkanımız müdahil oldu. Yeniden bu insanlar yargılanacak ve Malatyaspor’a zarar verenler, adalet önünde hesabını verecek. Ailesini, şirketini batırmayanların, kulübü gelip batırıp gitmeye hakları yok. Kulüp başkanları bedel ödeyecek. Aldıkları futbolcudan sorumlu olacaklar ki Türk futbolu gelişsin. ‘Sen bu oyuncuyu aldıysan, bunun borcu sana aittir’ denilmeli, yoksa Türk futbolu gelişmez” ifadelerini kullandı.

“Malatyaspor’u bu hale düşürenleri tek tek teşhir edeceğiz”

Payza, Malatyaspor’un içerisinde bulunduğu duruma ilişkin, “Bugün Malatyasporu buralarda konuşuyoruz. Kışın antrenman sahasına gittim sporcular üşüyor. Kış günü soyunmuşlar, adı Malatyaspor ve üşüyorlar. Malatyaspor’u bu hale düşürenleri tek tek teşhir edeceğiz. Kulüp binasında isim ve fotoğraflarını göstereceğiz. Biz elimizden geleni yapacağız. Asıl Malatyaspor’un geleceği iyi yerlerde. Şuan Orduzu’daki tesis Malatyaspor’un. İmza karşılığı vermişler ama orası Spor Toto’da Malatyaspor'a verilen yer” diye konuştu. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyasporİdris Payza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaplan kendini aştı
Kaplan kendini aştı
U15’te gollü hafta
U15’te gollü hafta
Donanımlı eğitimler yapılacak
Donanımlı eğitimler yapılacak
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim