Bisikletçilerden çadır kampı

Hilal Park içinden start alan tur için gerekli güvenlik önlemlerini ve donanımlarını tamamlayan bisikletçiler 8 saatlik süren doğa manzaralı parkuru Arapgir Kayaarası Kanyonu buluşma noktasında tamamladılar. Yol boyunca sıcaktan bunalan doğa sporu tutkunları yolda durarak kısa molalar verdiler. Kampı ziyaret ederek program hakkında konuşan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber; “İnsan gücü ile ilerleyen, çevreci, ekonomik ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikleti kullanan bisikletçilerimiz ile başarılı bir organizasyona ev sahipliğe yapmaktan mutluluk duyduk. Yeşilyurt Kent Konseyi artık Malatyalı bisikletçilerin buluşma noktası haline geldi. Bisikletçilerimiz sezon boyunca birçok etkinliğe öncülük yaptılar. Bugün sezonun kapanışını kamp kurarak yapıyorlar. Bisiklet Çalışma Grubumuza ve emeği geçen herkese bu anlamlı programdan dolayı teşekkür ediyorum. Bisiklet severleri Yeşilyurt Kent Konseyi’ne bekliyoruz.” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Yeşilyurt Kent Konseyi’ne teşekkür eden Bisiklet Çalışma Grubu ve Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekici; “Bisikletçilerin kaynaşmasına imkân veren böylesi keyifli turlarda bizleri buluşturan Yeşilyurt Kent Konseyi’mize teşekkür ediyorum. Malatya’da bisikletçilerin buluşma noktası haline gelen Yeşilyurt Kent Konseyi bizlere her daim desteklerini sunmuştur. Desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber ve programa katılan herkese teşekkür ederim.” dedi.