05 Ocak 2017 Perşembe

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Bisikletçiler Toprak’ı ziyaret etti

Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Dernek Başkanı Mustafa Ekici ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Mustafa Toprak’ ı ziyaret etti. Vali Toprak, vatandaşların bisiklet sporuna yönlenmesiyle daha sağlıklı bir duruma gelebileceklerini söyledi.

05 Ocak 2017 Perşembe 12:34
Bisikletçiler Toprak’ı ziyaret etti

Başkan Ekici Vali Toprak’a kendilerini kabulünden dolayı şahsı ve üyeler adına teşekkür ederek, kendisinin bu güne kadar Malatya için yapmış olduğu çalışmaları ve katkılarından dolayı da müteşekkir olduklarını belirtti.

Başkan Ekici, Vali Toprak’a dernek olarak yapmış oldukları Bisiklet faaliyetlerine katılarak vermiş olduğu manevi desteklerinden dolayı da ayrıca teşekkür ederek, derneğin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ile 2017 yılı içerisinde gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Toprak’ın yakın ilgisinin kendilerini daha da cesaretlendirdiğini, İl Valisi olarak bulunmasının Malatya için bir şans olduğunu düşündükleri için sevinç ve memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Vali Toprak’ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade edip geçtiğimiz yıl Ekim ayında yapılan Bisiklet Yarışmasını hatırlatarak çalışmalarını memnuniyet ve takdirle izlediğini, vatandaşların, özellikle gençlerin ve çocukların bu spor dalı ile ilgilenmesinin sağlık açısından önemine de dikkat çekti. Bu konudaki kendilerinin sunmuş olduğu katkılar dolayısı ile de teşekkür etti.

 

HABER MERKEZİ
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