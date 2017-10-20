20 Ekim 2017 Cuma

Birlikte gelecekler!

İstanbul’da faaliyet gösteren Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği ile Trabzonspor Gurbetçi Gençler Taraftarlar Derneği yarın Malatya’da oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı öncesi ortak organizasyonla Malatya’ya geliyor.

20 Ekim 2017 Cuma 11:34
Birlikte gelecekler!

  Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği ile Trabzonspor Gurbetçi Gençler Taraftarlar Derneği yarın Yeni Malatya Stadyumu’nda 19.30’da oynanacak Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını birlikte izlemek için ortak organizasyonla Malatya’ya gelecek. Geçen sezon Galatasaray-Trabzonspor maçında karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösteren Salih Dursun, yaptığı hareket ile Türkiye'de ve dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Bunun üzerine Malatyasporlu futbol severlerde yine geçen sezon TFF 1’inci Lig’in de kendi sahasında karşılaştığı Altınordu mücadelesinde, hakem tarafından 1 dakikalık saygı duruşu sırasında Malatyasporlu Derebeyleri taraftarlar grubu, 'Trabzonspor' tezahüratları yaparken, 'Futbolun katili Türk Hakemleri' sesleri duyuldu. Ardından Malatyaspor Taraftarları ile Trabzonspor taraftarlarının kardeş takım olduğu belirtildi. Trabzonspor karşılaştığı tüm iç saha ve deplasman maçının 44’üncü dakikasında Trabzonsporlu futbol severler 'Malatyaspor' tezahüratları yaparken, Malatyasporlu taraftarlar da aynı şekilde tüm müsabakaların 61’inci dakikasında 'Trabzonspor' tezahüratları yaptı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 20 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Ekim 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017