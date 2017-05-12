4 farklı sahada oynanan turnuvanın açılışını Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu yaptı. ASKF Malatya Şubesi Başkanı Seyfullah Özdemir, ASGD Malatya Şubesi Başkanı Fatih Avcı ve spor taban birlikleri temsilcilerinin yer aldığı açılışta bir konuşma yapan Ertan Mumcu, “Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve ASGD’nin ortaklaşa düzenlediği turnuvamızın sporumuz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tabi katılan takım sayısı, turnuvanın içeriği ve uygulamalar bu organizasyonun ne kadar emek harcanarak yapıldığını gösteriyor. İnşallah katılacak arkadaşlar da sporun birleştirici ruhuyla, güzel bir fotoğraf karesi ortaya koyacaktır” dedi.



“Saygı duyulacak bir emek sarf ettik"

ASGD Malatya Şubesi Başkanı Fatih Avcı ise yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Spora verdikleri destekle Malatyamızda sportif anlamda önemli işlere imza atan belediyemiz yine üzerine düşeni yaptı ve bu turnuvada da ön ayak oldu. Bu vesileyle Ertan Mumcu başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabi biz ASGD olarak kuruluşumuzun amacına uygun olarak sportif müsabaka ve organizasyonların her zaman içerisinde bulunup, elimizden gelen katkıyı sunduk. Bu turnuva için de ekip olarak ortaya saygı duyulacak bir emek koyduk " ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, turnuvanın açılış maçının santrasını yaptı.

Turnuvanın ilk gününde alınan toplu son uçlar ise şöyle:

A Grubu: Şöhretler: 4 - Malatya Büyükşehir Belediyesi (B) takımı: 5, 1. Organize:2 - Katipler Derneği:1

B Grubu: Gençlikspor: 8 - MASKF: 4, Adliye: 3 - Malatya Büyükşehir Belediyesi (A) takımı: 9

İHA